La Iglesia saludó al papa León XIV por su cumpleaños: “Argentina lo espera con los brazos abiertos”

La Conferencia Episcopal Argentina le envió una carta por sus 71 años y destacó la expectativa por su visita al país, prevista del 8 al 11 de noviembre.

14/09/2026

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) saludó este lunes al papa León XIV por su cumpleaños número 71 y aprovechó el mensaje para expresar la expectativa de la Iglesia local ante su próxima visita al país.

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“¡Feliz cumpleaños, Santo Padre! Argentina lo espera con los brazos abiertos”, señalaron los obispos en una carta enviada al Pontífice.

El texto fue firmado por Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA; Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero; César Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente segundo; y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general.

En el mensaje, los representantes de la Iglesia argentina agradecieron al Papa por su vida y aseguraron que acompañan con sus oraciones su misión al frente de la Iglesia Católica.

“Este año nuestro saludo tiene además una alegría muy especial porque se acerca el momento de recibirlo en nuestra tierra”, expresaron.

Además, remarcaron que esperan su llegada con esperanza y que se preparan para vivir esos días como “un verdadero encuentro de fe para todo nuestro pueblo”.

León XIV llegará a la Argentina en noviembre

La visita del papa León XIV está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre y contempla actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

Será la primera visita de un Pontífice a la Argentina en casi cuatro décadas.

De acuerdo con la agenda prevista, León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre por la tarde. Entre sus primeras actividades figuran una ofrenda floral en Plaza San Martín y una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

Luego se alojará en la Nunciatura Apostólica.

El cronograma contempla además tres celebraciones centrales: una misa el lunes 9 en el Monumento a los Españoles, en Palermo; otra el martes 10 en Córdoba; y una tercera el miércoles 11 en Luján, antes de su partida rumbo a Perú desde Ezeiza.

También están previstas una vigilia con jóvenes, una celebración en la Catedral Metropolitana, encuentros con autoridades y representantes de distintos sectores, además de visitas al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y al Complejo Penitenciario Federal.

Preparan el operativo de seguridad

En paralelo, el Gobierno nacional trabaja en el esquema de seguridad, logística e infraestructura que acompañará al Pontífice durante su estadía.

La coordinación estará a cargo de las fuerzas de seguridad nacionales, con la Policía Federal como una de las encargadas de articular los distintos operativos.

Una delegación del Vaticano también realizó tareas de evaluación en Buenos Aires para revisar accesos, recorridos y condiciones de seguridad en los lugares que formarán parte de la visita.

En ese contexto, la Iglesia argentina expresó su expectativa por la llegada de León XIV y dejó un mensaje claro en el día de su cumpleaños: “Argentina lo espera con los brazos abiertos”.