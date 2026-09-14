Video: vecinos atraparon y retuvieron con una cadena a un delincuente en el barrio Autonomía

El ilícito habría ocurrido anoche a la altura de la Torre 40, cerca de la parroquia. Un video que circula en redes sociales muestra a un hombre retenido con una cadena por vecinos. Mirá.

Hoy 10:04

Momentos de tensión se vivieron durante las últimas horas en el barrio Autonomía, donde vecinos redujeron a un hombre señalado como uno de los presuntos autores de un asalto con un cuchillo contra un joven.

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Según la información que trascendió junto con un video difundido en redes sociales, el episodio habría ocurrido a la altura de la Torre 40, en inmediaciones de la parroquia. La víctima fue identificada como de apellido Chiaraviglio, quien sufrió algunos golpes durante el hecho.

De acuerdo con las primeras versiones, dos personas habrían participado del asalto. Tras lo ocurrido, vecinos de la zona lograron alcanzar y reducir a uno de los sospechosos, conocido con el apodo de “El Viejo”, mientras que el segundo habría conseguido darse a la fuga.

Las imágenes que comenzaron a circular muestran al presunto sospechoso siendo llevado por vecinos con una cadena, en medio de momentos de fuerte tensión posteriores al episodio.

Finalmente, intervino personal de la Comisaría Décima, que procedió al traslado del sospechoso hacia la dependencia policial, donde quedó a disposición de las autoridades.