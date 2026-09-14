Banfield recibe a Barracas Central con la necesidad de volver a ganar

El Taladro llega tras avanzar a semifinales de la Copa Argentina, pero acumula tres derrotas consecutivas en el Clausura. El Guapo lleva más de un mes sin triunfos y también necesita sumar.

Hoy 09:53

Banfield recibirá este lunes a Barracas Central desde las 19, en el estadio Florencio Sola, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026.

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El Taladro llega con el ánimo renovado después de una enorme alegría entre semana: eliminó a Deportivo Riestra por penales y se metió entre los cuatro mejores de la Copa Argentina. Ahora buscará trasladar esa confianza al campeonato, donde atraviesa un momento complicado.

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El equipo dirigido por Pedro Troglio acumula tres derrotas consecutivas y necesita sumar para mantenerse en la pelea por un lugar entre los ocho mejores de la Zona B.

Banfield quiere recuperar terreno

La clasificación a las semifinales de la Copa Argentina le permite a Banfield mantener vivo el sueño de conseguir un título, pero el presente en el Clausura es diferente.

El Taladro deberá reaccionar rápidamente si pretende seguir con posibilidades de avanzar a los playoffs, en una zona que tiene a varios equipos peleando por los puestos de clasificación.

Su próximo rival será Barracas Central, otro equipo que llega necesitado.

Barracas Central busca cortar su mala racha

El Guapo lleva más de un mes sin conseguir una victoria y necesita cambiar el rumbo para continuar con aspiraciones en el campeonato.

El equipo conducido por Damián Ayude también quedó eliminado de la Copa Argentina, tras caer ante Estudiantes, y ahora tiene como principal objetivo meterse entre los ocho mejores de la Zona B.

Barracas se mantiene en carrera pese a su irregularidad y buscará en el Florencio Sola tres puntos que le permitan acercarse a los puestos de clasificación.

Banfield vs. Barracas Central: hora y TV

Hora: 19.00

TV: TNT Sports

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Pablo Echavarría

Estadio: Florencio Sola