Banfield recibe a Barracas Central con la necesidad de volver a ganar

El Taladro llega tras avanzar a semifinales de la Copa Argentina, pero acumula tres derrotas consecutivas en el Clausura. El Guapo lleva más de un mes sin triunfos y también necesita sumar.
Banfield recibirá este lunes a Barracas Central desde las 19, en el estadio Florencio Sola, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026.
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El Taladro llega con el ánimo renovado después de una enorme alegría entre semana: eliminó a Deportivo Riestra por penales y se metió entre los cuatro mejores de la Copa Argentina. Ahora buscará trasladar esa confianza al campeonato, donde atraviesa un momento complicado.
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El equipo dirigido por Pedro Troglio acumula tres derrotas consecutivas y necesita sumar para mantenerse en la pelea por un lugar entre los ocho mejores de la Zona B.
La clasificación a las semifinales de la Copa Argentina le permite a Banfield mantener vivo el sueño de conseguir un título, pero el presente en el Clausura es diferente.
El Taladro deberá reaccionar rápidamente si pretende seguir con posibilidades de avanzar a los playoffs, en una zona que tiene a varios equipos peleando por los puestos de clasificación.
Su próximo rival será Barracas Central, otro equipo que llega necesitado.
El Guapo lleva más de un mes sin conseguir una victoria y necesita cambiar el rumbo para continuar con aspiraciones en el campeonato.
El equipo conducido por Damián Ayude también quedó eliminado de la Copa Argentina, tras caer ante Estudiantes, y ahora tiene como principal objetivo meterse entre los ocho mejores de la Zona B.
Barracas se mantiene en carrera pese a su irregularidad y buscará en el Florencio Sola tres puntos que le permitan acercarse a los puestos de clasificación.
Hora: 19.00
TV: TNT Sports
Árbitro: Sebastián Zunino
VAR: Pablo Echavarría
Estadio: Florencio Sola