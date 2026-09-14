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El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 14 de septiembre: una mañana fría y un cielo que seguirá cubierto

Después de las bajas temperaturas y las lloviznas de los últimos días, el lunes mantendrá el ambiente fresco durante las primeras horas. El SMN anticipa una máxima de 18° y una jornada sin lluvias, aunque con abundante nubosidad.

Hoy 01:52

Durante las primeras horas del lunes, el frío volverá a hacerse sentir en Santiago del Estero, con una temperatura mínima prevista de . El cielo permanecerá nublado durante la madrugada y la mañana, por lo que el comienzo de la jornada tendrá un marcado ambiente fresco.

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Con el avance de las horas, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar los 18° de máxima. Para la tarde, el cielo se presentará mayormente nublado, mientras que hacia la noche se espera una disminución parcial de la nubosidad.

A diferencia de las jornadas anteriores, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no contempla precipitaciones para este lunes, con 0% de probabilidad de lluvias durante todo el día.

De esta manera, la jornada estará marcada por un comienzo frío y un moderado repunte de la temperatura durante la tarde, todavía bajo un cielo mayormente cubierto.

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