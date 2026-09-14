Tragedia en Indonesia: seis muertos y 129 desaparecidos tras el naufragio de un barco con 243 personas

Una intensa operación de búsqueda y rescate continúa en Indonesia, luego de que el ferry Virgo Transport 8 volcara en el mar de Java durante la madrugada del domingo. La embarcación llevaba 243 personas a bordo cuando sufrió el accidente mientras cubría el trayecto entre Surabaya, en Java Oriental, y Banjarmasin, en Kalimantan del Sur.

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Hasta la última actualización oficial, seis personas murieron, 108 fueron rescatadas y otras 129 permanecen desaparecidas. Las tareas se intensificaron este lunes con el despliegue de 622 rescatistas y alrededor de 12 embarcaciones, además de otros recursos destinados a localizar a quienes todavía no fueron encontrados.

El accidente se produjo después de que el capitán reportara fuertes condiciones marítimas, con olas de hasta tres metros, y advirtiera que la embarcación comenzaba a inclinarse. Poco después se perdió el contacto con el ferry y un helicóptero que sobrevolaba la zona informó que el barco había volcado.

Imágenes difundidas por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia muestran al Virgo Transport 8 volcado y parcialmente sumergido, con varias embarcaciones pequeñas alrededor mientras los equipos trabajan en una zona de aguas agitadas.

El naufragio ocurrió en aguas de la zona de Masalembo, aproximadamente a 148 kilómetros de Banjarmasin. Los sobrevivientes fueron trasladados a otras embarcaciones y algunos serán derivados hacia puertos de Java Oriental, mientras continúa el operativo para localizar al resto de los pasajeros y tripulantes.

La tragedia también generó preocupación entre los familiares de quienes viajaban a bordo. En Banjarmasin, numerosos allegados se acercaron a los centros de coordinación establecidos por las autoridades para conocer las novedades sobre sus seres queridos.

Por el momento, las causas exactas del naufragio permanecen bajo investigación. Los primeros datos apuntan a que las fuertes olas golpearon uno de los laterales del barco y provocaron que comenzara a inclinarse hasta terminar volcando, aunque las autoridades todavía no establecieron de manera definitiva cómo se desencadenó el accidente.

Indonesia depende en gran medida del transporte marítimo para conectar sus más de 17.000 islas, debido a que los ferries representan una alternativa accesible para trasladarse entre distintas regiones. En los últimos años, distintos accidentes marítimos volvieron a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad de este tipo de transporte.

Mientras continúa la búsqueda, 129 personas siguen desaparecidas y los equipos de emergencia mantienen el operativo en el mar de Java con la esperanza de encontrar nuevos sobrevivientes.