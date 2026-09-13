El Supremo de Brasil abrió una investigación por el presunto desvío de fondos para una película sobre Bolsonaro

La investigación apunta al supuesto uso irregular de partidas del Congreso y de la alcaldía de San Pablo para financiar servicios vinculados a la producción de Dark Horse, protagonizada por Jim Caviezel.

13/09/2026

El Tribunal Supremo Federal de Brasil levantó el secreto de sumario de una investigación judicial que analiza el presunto uso irregular de fondos públicos para financiar una película biográfica sobre Jair Bolsonaro. La resolución fue firmada por el magistrado Flávio Dino y permitió conocer detalles de un expediente que involucra a colaboradores cercanos del expresidente.

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La investigación busca determinar si existió una red dedicada al desvío de recursos parlamentarios y municipales para sostener la producción de la película Dark Horse, protagonizada por el actor estadounidense Jim Caviezel.

Las actuaciones se concentran principalmente en el destino de partidas presupuestarias provenientes del Congreso de la Nación y de la alcaldía de San Pablo. En ese marco, agentes de la Policía Federal realizaron múltiples operativos en la sede de la productora y en propiedades del diputado Mário Frias, quien fue secretario de Cultura durante el gobierno de Bolsonaro.

Según consta en el expediente, Frias habría transferido alrededor de dos millones de reales a una organización no gubernamental vinculada con la película. Los investigadores sospechan que esos recursos posteriormente fueron enviados a empresas subcontratadas para realizar determinados servicios, aunque hasta el momento no existiría documentación que permita comprobar que esas tareas efectivamente fueron realizadas.

A partir de los indicios reunidos, Flávio Dino consideró que existen elementos que vincularían a Frias con el presunto esquema de desvío presupuestario. Por ese motivo, el Supremo dispuso además la prohibición de salida de Brasil para el diputado y para Karina Gama, ejecutiva de la productora cinematográfica.

La investigación también analiza posibles conexiones entre el supuesto mecanismo de desvío de fondos y el Primer Comando de la Capital (PCC), una de las principales organizaciones criminales de Brasil.

Frente a los señalamientos, Mário Frias rechazó las acusaciones y sostuvo: “Nunca asigné fondos del presupuesto parlamentario para financiar o beneficiar la producción de la película de ninguna manera”. El diputado calificó los procedimientos policiales como una “cortina de humo”.

El caso tomó una dimensión política mayor debido a que la investigación se desarrolla a pocas semanas de las elecciones presidenciales de octubre. En ese escenario, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario, compite por la Presidencia frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

La causa se suma a otras investigaciones que alcanzan al entorno de Bolsonaro. Los investigadores también rastrean reuniones y transferencias de capital por 12,3 millones de dólares entre personas vinculadas al círculo del expresidente y Daniel Vorcaro, ex titular del quebrado Banco Master.

En paralelo, el Tribunal Supremo atraviesa una fuerte disputa interna relacionada con la investigación sobre el Banco Master. En medio de esa crisis institucional, el magistrado André Mendonça había ordenado apartar al director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y al jefe de inteligencia Leandro Almada, aunque posteriormente esas decisiones fueron anuladas por Flávio Dino. El presidente del Supremo, Edson Fachin, suspendió ambas determinaciones en un intento por contener el enfrentamiento entre los integrantes de la corte.

El escenario generó preocupación entre distintos sectores políticos y sociales de Brasil. Un grupo de exministros, economistas y dirigentes sindicales llegó a advertir que el país atraviesa “la crisis más grave en la historia del Tribunal Supremo”, al tiempo que reclamó que las investigaciones permitan determinar responsabilidades y recuperar la confianza en las instituciones.

La causa por el financiamiento de Dark Horse continúa bajo investigación y, por el momento, las sospechas sobre el supuesto desvío de fondos forman parte de las actuaciones judiciales, mientras los involucrados niegan haber cometido irregularidades.