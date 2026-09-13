Con uno menos, el City de Enzo Fernández venció al United y se quedó clásico de Manchester

Los Ciudadanos jugaron casi todo el partido con uno menos en Old Trafford, e igualmente se quedaron con el duelo por 1 a 0 ante los Diablos Rojos por la cuarta fecha de la Premier League.

13/09/2026

El Manchester City consiguió un triunfo de enorme valor al derrotar por 1-0 al Manchester United en Old Trafford, por la cuarta fecha de la Premier League. El conjunto dirigido por Enzo Maresca jugó durante más de una hora con un futbolista menos por la expulsión de Phil Foden, pero logró quedarse con los tres puntos gracias a un gol de Erling Haaland.

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En el comienzo, el partido fue parejo y con pocas situaciones. Enzo Fernández ocupó la posición de interno por izquierda y tuvo un buen arranque, incluso con un remate desde la medialuna que fue desviado por Harry Maguire. Del otro lado, Lisandro Martínez se desempeñó como segundo marcador central y tuvo una buena primera mitad, con varios quites y cortes importantes ante los avances del City.

A los 23 minutos llegó la jugada que cambió el desarrollo. Phil Foden fue expulsado por una infracción sobre Bruno Fernandes y dejó al Manchester City con diez jugadores. A partir de allí, el Manchester United asumió el protagonismo y buscó aprovechar la superioridad numérica. Lisandro Martínez fue importante en la salida y en la recuperación, mientras que Enzo Fernández también tuvo trabajo defensivo ante las proyecciones de Bryan Mbeumo.

El local tuvo algunas oportunidades para abrir el marcador. Un tiro libre de Marcus Rashford terminó impactando en el palo izquierdo del arco defendido por Gianluigi Donnarumma, mientras que en el segundo tiempo Kobbie Mainoo también estrelló un remate contra el poste. Sin embargo, el equipo de Michael Carrick no consiguió transformar su superioridad numérica en goles.

Y el que golpeó fue el City. Josko Gvardiol envió un centro desde la izquierda que se desvió en Patrick Dorgu y, tras una acción en la que Enzo Fernández quedó adelantado, Erling Haaland apareció por el segundo palo para definir de zurda y marcar el 1-0. El tanto fue inicialmente anulado por fuera de juego, pero finalmente el VAR, mediante el sistema de offside semiautomático, determinó que era válido.

Con la ventaja, Manchester City no se replegó por completo y continuó atacando pese a tener un jugador menos. Enzo Fernández tuvo una actuación destacada y, ocho minutos después de la convalidación del gol, sacó un potente remate desde la frontal del área que fue desviado por Senne Lammens y terminó nuevamente contra el palo.

El Manchester United buscó el empate hasta el final, aunque lo hizo de manera desordenada. En el último minuto, Bruno Fernandes dejó mano a mano a Bryan Mbeumo, pero el delantero no pudo superar a Donnarumma. Así, el Manchester City celebró un triunfo clave en Old Trafford y llegó a los seis puntos, igualando al Arsenal en la cima de la Premier League. El United, en tanto, quedó 13° con cuatro unidades.