Mitre recibe a Chaco For Ever buscando reencontrarse con el triunfo en la Primera Nacional

El Aurinegro enfrentará desde las 16 al conjunto chaqueño, en un partido clave para sus aspiraciones de acercarse al Reducido.

Hoy 11:29

Mitre afrontará esta tarde un compromiso importante cuando reciba a Chaco For Ever desde las 16, con la necesidad de volver al triunfo después de tres presentaciones sin victorias.

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El encuentro correspondiente a la fecha 29 de la Zona A tendrá como árbitro principal a Matías Billone, acompañado por Gonzalo Ferrari y Matías Coria como asistentes, mientras que César Ceballos será el cuarto árbitro.

El Aurinegro llega con una racha de una derrota y dos empates. En su última presentación logró un valioso 0-0 como visitante frente al líder Ferro, pero ahora necesita sumar de a tres para mantenerse en carrera por un lugar en el Reducido.

Un partido clave para Mitre

El equipo santiagueño ocupa actualmente el 12° puesto con 31 puntos y se encuentra a cinco unidades del último equipo que estaría ingresando al Reducido por el ascenso.

Sin embargo, el panorama también obliga a mirar hacia la parte baja de la tabla: Mitre está apenas tres puntos por encima de la zona de descenso, por lo que cada resultado comienza a tener un peso importante.

En ese contexto, el encuentro ante Chaco For Ever aparece como una buena oportunidad para cambiar la dinámica y volver a meterse de lleno en la pelea por los puestos de clasificación.

Chaco For Ever llega entonado

El conjunto chaqueño se ubica 11° con 32 puntos, apenas uno más que Mitre.

Además, llega con confianza después de vencer 1-0 a Estudiantes de Caseros como local.

Con ambos equipos separados por apenas una unidad, el duelo de esta tarde tendrá mucho en juego para dos conjuntos que todavía buscan acomodarse en la tabla.