Detienen a hombre por amenazas con arma en incidente vial en Tucumán

Un hombre de 46 años fue detenido en Tucumán tras amenazar a otro conductor con una pistola en un incidente vial previo a un partido de fútbol.

Hoy 01:12

Un grave incidente vial se produjo en Tucumán, a pocas cuadras del Monumental José Fierro, donde un hombre de 46 años fue detenido después de amenazar a otro automovilista con una pistola Bersa 9 mm. Este altercado ocurrió el sábado en la intersección de 25 de Mayo y Perú, en un momento de gran afluencia de tránsito, ya que los simpatizantes se dirigían al estadio para un partido entre Atlético Tucumán y River Plate.

Según los primeros informes policiales, el conflicto se originó debido a un reclamo mutuo por una maniobra de conducción considerada temeraria. Dos conductores intercambiaban palabras acaloradas cuando uno de ellos, el imputado, mostró un arma de fuego por la ventanilla para intimidar al otro. Este acto de violencia vial pudo haber tenido consecuencias trágicas si no se hubiera intervenido a tiempo.

Los efectivos policiales, que estaban realizando un dispositivo de seguridad en la zona, actuaron rápidamente y lograron interceptar tanto la Toyota Hilux del acusado como el vehículo de la víctima. Ambos conductores fueron trasladados a la dependencia policial para restablecer el orden y tomar las declaraciones pertinentes sobre el incidente.

La Unidad Fiscal Criminal de turno fue informada de la situación, y la Justicia ordenó el cumplimiento de una serie de medidas legales. Entre las acciones tomadas, se incluyó el secuestro del armamento involucrado: una pistola Bersa TPR calibre 9 milímetros, que se encontraba en óptimas condiciones y cargada con 15 cartuchos.

Además, la camioneta Toyota Hilux de color blanco, utilizada por el sospechoso, también fue decomisada como parte de la investigación. El conductor de 46 años enfrenta ahora una imputación formal por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, lo que podría acarrear serias consecuencias legales para él.

Este tipo de incidentes resalta la creciente preocupación por la violencia en las calles, especialmente en eventos deportivos donde la afluencia de público puede generar tensiones. Las autoridades continúan trabajando para prevenir situaciones similares en el futuro y garantizar la seguridad de los ciudadanos.