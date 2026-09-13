Ucrania pidió a Estados Unidos endurecer las sanciones contra Rusia mientras Moscú intensifica sus ataques

El canciller Andri Sibiga reclamó al Congreso de Estados Unidos que avance con una ley de sanciones que ya fue aprobada por el Senado. El pedido coincidió con una nueva ola de ataques rusos que dejó muertos y decenas de heridos en Ucrania.

Hoy 00:56

Mientras los ataques rusos continúan golpeando distintas ciudades de Ucrania, el gobierno de Volodímir Zelenski intensificó su ofensiva diplomática para pedirle a Estados Unidos que aumente la presión económica contra Moscú.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: Rusia lanzó casi 500 drones contra Ucrania: al menos nueve muertos en una de las mayores ofensivas del año

El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, reclamó este sábado que el Congreso estadounidense avance con la aprobación de una nueva legislación de sanciones contra Rusia, al considerar que las medidas existentes todavía no son suficientes para frenar la ofensiva del Kremlin.

El pedido se conoció en una jornada especialmente violenta, en la que ataques rusos provocaron muertos y cerca de 60 heridos en las regiones de Zaporizhzhia, Odesa, Donetsk, Dnipropetrovsk, Sumi y en Kiev.

Ucrania reclama más presión sobre Putin

Sibiga fue contundente al describir la situación y acusó a Moscú de profundizar una campaña contra la población civil.

“Moscú está intensificando su campaña de terror contra Ucrania, cometiendo a diario crímenes atroces contra la población civil y rechazando los esfuerzos de paz”, afirmó el canciller ucraniano en un mensaje difundido en redes sociales.

El funcionario sostuvo además que la presión sobre el presidente ruso, Vladímir Putin, continúa siendo insuficiente y reclamó que Estados Unidos avance sin demoras en la legislación pendiente.

En ese sentido, Sibiga aseguró que “reforzar las sanciones contra Rusia es fundamental para avanzar hacia la paz”.

La ley que busca aprobar Washington

La iniciativa a la que hizo referencia el canciller es la “Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026”, impulsada originalmente por el fallecido senador republicano de Carolina del Sur.

El proyecto fue aprobado por el Senado estadounidense el 7 de agosto con 86 votos a favor y 11 en contra, en una votación que reunió respaldo de legisladores republicanos y demócratas. Zelenski había seguido de cerca el proceso y mantenido contactos con miembros del Congreso para impulsar su aprobación. El presidente estadounidense, Donald Trump, también expresó su respaldo a la medida.

Sin embargo, el proyecto enfrenta ahora resistencia en la Cámara de Representantes, donde algunos legisladores y representantes de sectores industriales cuestionan especialmente el alcance de los aranceles previstos.

Aranceles de hasta el 500%

Uno de los puntos más fuertes de la legislación es el régimen de sanciones económicas que podría aplicarse contra Rusia.

Si se convierte en ley, Estados Unidos podría imponer aranceles de hasta el 500% a las importaciones provenientes de Rusia y tasas de hasta el 100% a bienes procedentes de países que sean grandes compradores de energía rusa.

Entre los países que podrían quedar alcanzados por esas medidas aparecen China, India, Japón y algunos integrantes de la Unión Europea.

La iniciativa también contempla prohibir nuevas inversiones estadounidenses en el sector energético ruso, restringir determinadas exportaciones de energía hacia Rusia y aplicar sanciones contra funcionarios del Kremlin e instituciones financieras rusas.

El esquema busca aumentar el costo económico de la guerra no solamente para Moscú, sino también para algunos de los países que mantienen vínculos comerciales y energéticos con Rusia.

El conflicto político en Estados Unidos

La dimensión de las sanciones genera diferencias dentro de la propia política estadounidense.

Algunos legisladores de ambos partidos y representantes industriales advierten que la aplicación de aranceles tan elevados podría encarecer las importaciones para los consumidores estadounidenses y generar consecuencias para distintos sectores económicos.

Además, el debate ocurre a pocas semanas de las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre, lo que agrega un componente político a la discusión dentro de la Cámara de Representantes.

Por ahora, la legislación aprobada por el Senado todavía necesita superar ese obstáculo antes de convertirse en una norma efectiva.

La ofensiva rusa continúa

Mientras Kiev presiona diplomáticamente a Washington, Rusia mantiene una intensa campaña de ataques aéreos sobre territorio ucraniano.

La nueva ofensiva afectó múltiples regiones y alcanzó tanto ciudades próximas al frente como áreas alejadas de las principales zonas de combate. Entre los lugares atacados estuvieron Zaporizhzhia, Odesa, Donetsk, Dnipropetrovsk, Sumi y Kiev.

Los ataques provocaron daños en edificios y dejaron numerosas personas heridas, reforzando la denuncia de Kiev sobre el impacto de la ofensiva sobre la población civil.

La situación se desarrolla además mientras Ucrania enfrenta un desafío creciente en materia de defensa aérea.

Zelenski alerta por la producción de misiles rusos

En una entrevista con la cadena alemana DW, Zelenski advirtió sobre la capacidad de producción misilística de Rusia.

Según el presidente ucraniano, Rusia produce alrededor de 140 misiles balísticos por mes, mientras que Ucrania necesitaría contar con aproximadamente el doble de interceptores para hacer frente a ese volumen bajo los estándares de defensa aérea de la OTAN.

Zelenski reconoció que Kiev tiene dificultades para conseguir suficientes municiones y reclamó una mayor provisión de sistemas de defensa, especialmente misiles Patriot, ante el temor de que los ataques contra la infraestructura energética se intensifiquen durante los meses más fríos.

El mandatario dijo que su objetivo es obtener entre 100 y 120 misiles mensuales para afrontar ese período.

Zelenski todavía busca una reunión con Putin

A pesar de los nuevos ataques y de la presión diplomática para incrementar las sanciones, Zelenski aseguró que Ucrania mantiene abierta la posibilidad de una negociación.

El mandatario dijo estar dispuesto a reunirse con Vladímir Putin durante la cumbre del G20 prevista para diciembre en Miami, una propuesta que el líder ucraniano considera necesaria para tratar personalmente cuestiones que todavía bloquean las conversaciones de paz, especialmente las relacionadas con el territorio.

Desde Moscú respondieron con cautela. El asesor presidencial Yuri Ushakov aseguró que la posibilidad de un encuentro entre Putin y Zelenski “ni siquiera” fue discutida, aunque señaló que los preparativos para la cumbre avanzan a nivel técnico.

El Kremlin sostiene que una reunión entre ambos mandatarios solo tendría sentido cuando los equipos negociadores hayan alcanzado previamente acuerdos que los presidentes puedan formalizar.

Un escenario cada vez más complejo

Mientras continúan los combates y los ataques aéreos, Ucrania intenta reforzar el respaldo internacional para aumentar la presión sobre Moscú.

Zelenski sostuvo que su país mantiene una posición favorable en el campo de batalla y que Rusia está pagando un alto costo por los avances que consigue en el frente. En ese contexto, consideró que Kiev se encuentra en una buena posición para negociar.

La reciente visita a Kiev de los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner fue considerada por Zelenski como una señal positiva, aunque reconoció que el encuentro no produjo resultados concretos.

Así, mientras Rusia mantiene la presión militar sobre distintas ciudades ucranianas, el gobierno de Zelenski busca que Washington avance con nuevas sanciones económicas y, al mismo tiempo, mantiene abierta la puerta a una eventual negociación con Putin.

El próximo paso estará ahora en manos del Congreso estadounidense, donde deberá definirse si la ley de sanciones logra avanzar o queda frenada ante las resistencias políticas y económicas que genera en Estados Unidos.