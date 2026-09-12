¿Baja la nafta? La suba del petróleo vuelve a poner en duda una rebaja en los surtidores argentinos

El precio internacional del crudo volvió a superar los USD 100 por barril y complica el escenario que podía abrir la puerta a una reducción de los combustibles en Argentina. La incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente y la volatilidad del mercado mantienen en suspenso una eventual baja.

Hoy 23:45

La posibilidad de que baje el precio de la nafta en Argentina volvió a quedar en duda después de que el petróleo internacional registrara una fuerte suba y el barril de Brent superara nuevamente los USD 100.

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El movimiento se produjo en medio de la creciente tensión en Medio Oriente, donde los ataques contra buques e infraestructura energética aumentaron el temor a interrupciones en el suministro mundial de crudo. Durante la jornada del jueves, el Brent llegó a ubicarse por encima de los USD 108 por barril, aunque posteriormente recortó parte de la suba.

La situación internacional impacta de manera directa sobre las expectativas del mercado argentino. El petróleo es uno de los principales componentes que las compañías tienen en cuenta para definir el precio de los combustibles y, con el crudo nuevamente en niveles elevados, se reduce el margen para trasladar una eventual baja a los surtidores.

El conflicto en Medio Oriente vuelve a sacudir al petróleo

El principal factor detrás de la nueva escalada es la situación en Medio Oriente y, especialmente, el riesgo de que los enfrentamientos afecten las rutas utilizadas para transportar petróleo.

El estrecho de Ormuz aparece nuevamente en el centro de la preocupación de los mercados. Se trata de una de las principales vías de circulación de hidrocarburos y cualquier interrupción prolongada podría generar un impacto considerable sobre la oferta mundial.

Los ataques contra embarcaciones y las amenazas sobre la infraestructura energética llevaron a los operadores a incorporar un mayor riesgo en el precio del crudo. Reuters señaló que por esa zona transitaba antes del conflicto cerca de una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial.

A esto se suman las dificultades registradas en otros puntos estratégicos para el transporte de energía, lo que mantiene al mercado en alerta y genera una fuerte volatilidad en las cotizaciones.

¿Por qué esto complica una baja de la nafta en Argentina?

Durante los meses en los que el petróleo atravesó fuertes movimientos, YPF y otras petroleras implementaron mecanismos para amortiguar el impacto sobre los precios locales y evitar que cada variación internacional se trasladara de inmediato al consumidor.

La estrategia permitió mantener una mayor estabilidad en los surtidores mientras el Brent registraba oscilaciones importantes. Sin embargo, ese esquema también implicaba que las empresas resignaran parte de sus márgenes durante los períodos de precios elevados, con la expectativa de poder recuperarlos posteriormente. (infobae.com)

Con el petróleo nuevamente por encima de los USD 100, esa recuperación se vuelve más compleja.

Por eso, el problema hoy no es una suba inmediata de la nafta, sino que se achican las posibilidades de una rebaja que algunos consumidores esperaban para los próximos meses.

Los precios en los surtidores siguen relativamente estables

A pesar de la volatilidad internacional, los precios de los combustibles en Argentina tuvieron movimientos mucho más moderados en los últimos meses.

Según datos difundidos por La Nación, la nafta súper de YPF en la Ciudad de Buenos Aires se encontraba alrededor de los $2.059 por litro, frente a los $2.037 registrados en mayo. El gasoil, en tanto, pasó de aproximadamente $2.106 a $2.125. (lanacion.com.ar)

Esto muestra la diferencia entre el comportamiento del mercado internacional y el precio que paga el consumidor argentino.

Las petroleras vienen tratando de evitar que la cotización internacional del crudo se traslade automáticamente a los surtidores, aunque un período prolongado con el Brent por encima de los USD 100 podría modificar esa estrategia.

El consumo de combustibles también cayó

La discusión sobre una posible baja de la nafta se produce además en un contexto de retroceso del consumo interno.

Durante los primeros siete meses de 2026 se despacharon 5.667 millones de litros de combustibles, por debajo del volumen registrado en el mismo período de 2023.

La caída fue más marcada en las naftas: el despacho de premium disminuyó 7,3%, mientras que la súper retrocedió 4,5%.

El escenario combina así una demanda más débil con un mercado internacional atravesado por una fuerte incertidumbre. Una eventual reducción del precio en los surtidores podría generar algún alivio para los consumidores, pero hoy las condiciones externas no ayudan a que ese escenario se concrete.

El precio de la nafta no depende solamente del petróleo

Aunque el Brent tiene un peso importante, el valor de la nafta en Argentina se determina a partir de varios componentes.

Entre ellos se encuentran el precio del petróleo, los costos de refinación, el transporte, el tipo de cambio y los impuestos aplicados a los combustibles.

El Gobierno, además, viene postergando la actualización de determinados impuestos, una decisión que también influye sobre el precio final que pagan los consumidores.

Por eso, una caída del petróleo internacional no necesariamente significaría una reducción automática de la nafta en las estaciones de servicio. Del mismo modo, un Brent por encima de los USD 100 tampoco obliga a que los precios locales suban inmediatamente y en la misma proporción.

Vaca Muerta: una situación con dos caras para Argentina

El aumento del petróleo internacional tiene, además, un efecto contradictorio para la Argentina.

Para los consumidores, el crudo caro dificulta una eventual baja de los combustibles. Pero para el sector energético, especialmente para las empresas vinculadas con Vaca Muerta, un barril más costoso puede representar mayores ingresos por las exportaciones y mejorar la rentabilidad de los proyectos.

Esa situación genera un escenario particular: mientras el consumidor enfrenta menos posibilidades de encontrar alivio en los surtidores, la industria petrolera argentina puede beneficiarse de un precio internacional elevado.

En ese contexto, YPF ocupa un lugar central, ya que concentra una parte significativa del mercado argentino de combustibles y sus movimientos suelen marcar el rumbo del resto de las compañías. La evolución del Brent será, por lo tanto, uno de los factores que las petroleras seguirán con mayor atención durante las próximas semanas.

Qué puede pasar con la nafta

Por ahora, no existe una fecha concreta para una eventual reducción de los combustibles.

La posibilidad de una baja dependerá en buena medida de que el precio internacional del petróleo se estabilice o vuelva a retroceder. Si el Brent permanece durante un período prolongado por encima de los USD 100, las compañías tendrán menos margen para reducir los precios en los surtidores.

En cambio, una caída sostenida del crudo podría volver a abrir esa posibilidad y permitir que las petroleras trasladen parte del alivio al mercado interno.

Mientras tanto, la incertidumbre internacional continúa. La evolución de la guerra en Medio Oriente, el tránsito por las principales rutas petroleras y el comportamiento del Brent serán determinantes para saber si los argentinos finalmente reciben una baja en la nafta o si deberán seguir esperando.