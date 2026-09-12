Elena Rybakina hizo historia: venció a Sabalenka y se consagró campeona del US Open

La tenista kazaja derrotó a la bielorrusa por 6-4, 5-7 y 6-2 en una final vibrante en Nueva York. Con su tercer Grand Slam, Rybakina se convirtió además en la nueva número 1 del mundo y cerró una temporada excepcional.

12/09/2026

Elena Rybakina conquistó este sábado el US Open 2026 tras derrotar a Aryna Sabalenka por 6-4, 5-7 y 6-2 en la final disputada en el estadio Arthur Ashe de Nueva York.

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La kazaja, de 27 años, consiguió así el tercer Grand Slam de su carrera y el segundo de la temporada, después de haberse quedado también con el Abierto de Australia a comienzos de 2026. El único grande que todavía le falta para completar el Grand Slam de carrera es Roland Garros.

Pero el triunfo tuvo una recompensa todavía mayor: Rybakina se convirtió en la nueva número 1 del ranking mundial, desplazando precisamente a Sabalenka. Además, se transformó en la primera tenista de Kazajistán en alcanzar la cima del tenis femenino.

Una final que cambió de manos

El partido comenzó con Rybakina mostrando la solidez que la acompañó durante todo el torneo. La kazaja se quedó con el primer set por 6-4, aprovechando los momentos decisivos y manteniendo la presión sobre la bielorrusa.

Sabalenka reaccionó en el segundo parcial y logró igualar el encuentro. La número 1 saliente se impuso 7-5 y llevó la final a un tercer set, en el que parecía que podía recuperar definitivamente el control.

Sin embargo, Rybakina volvió a encontrar su mejor versión en el momento más importante. Con su potente servicio y un juego firme desde el fondo de la cancha, tomó rápidamente ventaja y cerró el partido con un contundente 6-2.

La final duró 2 horas y 21 minutos y tuvo como uno de sus principales contrastes la serenidad de Rybakina frente a la intensidad y frustración que mostró por momentos Sabalenka. La kazaja terminó con 36 tiros ganadores, una de las claves de su victoria.

La revancha que se repitió en una final de Grand Slam

El triunfo en Nueva York tuvo además un ingrediente especial para Rybakina: volvió a derrotar a Sabalenka en una final de Grand Slam durante este mismo año.

Las dos se habían enfrentado por el título del Abierto de Australia 2026, donde también se impuso la kazaja. Ahora Rybakina volvió a vencerla en la definición de otro Major y terminó el año con dos de los cuatro grandes torneos.

La derrota significó también el final de una racha impresionante para Sabalenka en Nueva York. La bielorrusa, campeona en las dos ediciones anteriores, llevaba 20 partidos consecutivos ganados en el US Open y buscaba convertirse en la primera mujer en conquistar tres títulos seguidos del torneo desde el comienzo de la era abierta.

Rybakina le puso fin a esa posibilidad y se quedó con el trofeo que Sabalenka había levantado en 2024 y 2025.

El número 1 que llegó en una semana perfecta

La consagración en Nueva York completó una semana histórica para Rybakina. Antes de la final ya había asegurado matemáticamente el número 1 mundial, después de avanzar hasta las semifinales y superar a la china Qinwen Zheng en los cuartos de final.

En semifinales superó a la estadounidense Coco Gauff por 3-6, 6-4 y 6-4. Antes había dejado en el camino a Naomi Osaka, además de Yuliia Starodubtseva, Jessica Bouzas Maneiro y Thea Frodin.

Así, Rybakina terminó el torneo con un registro perfecto de 7 victorias y ninguna derrota y se consagró como la gran figura femenina del US Open.

Un año extraordinario después de superar problemas físicos

La historia del título también tiene un componente de superación.

Rybakina llegó a Nueva York después de atravesar problemas físicos en el tobillo, una situación que incluso había puesto en duda su participación en el torneo. Sin embargo, logró recuperarse y atravesó todo el cuadro hasta quedarse con el título.

La propia campeona reconoció después de la final que no esperaba necesariamente terminar el torneo levantando el trofeo, especialmente por las dudas que había tenido antes de comenzar. La recuperación y su capacidad para sostener el nivel durante dos semanas terminaron siendo determinantes.

De Wimbledon a Nueva York

Rybakina ya había conseguido su primer Grand Slam en Wimbledon 2022, pero su carrera alcanzó una nueva dimensión este año.

En 2026 ganó el Abierto de Australia y ahora se quedó con el US Open, una combinación que solamente otras dos tenistas habían conseguido durante este siglo.

Con tres títulos de Grand Slam en su carrera, la kazaja queda ahora a un solo paso de completar los cuatro grandes torneos. Roland Garros es el único Major que falta en su colección.

El fin de una era y el comienzo de otra

La victoria también modificó el mapa del tenis femenino.

Sabalenka había ocupado el número 1 durante 99 semanas y había llegado a Nueva York como máxima favorita y bicampeona defensora. La derrota frente a Rybakina significó el final de ese liderazgo y el comienzo de una nueva etapa con la kazaja en la cima.

Rybakina, conocida por su potente saque, su juego agresivo y una personalidad especialmente serena dentro de la cancha, cerró así un torneo en el que ganó su primer US Open, consiguió su tercer Grand Slam y alcanzó por primera vez el número 1 del mundo.

Nueva York terminó coronando a una nueva reina del tenis femenino: Elena Rybakina, que en una misma noche no solo levantó por primera vez el trofeo del US Open, sino que también se instaló oficialmente en la cima del ranking mundial.