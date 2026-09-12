En Cámara Gesell el nene de Termas confirmó que fue abusado y obligado "... a ver lo que le hacían a mi mami"

Ello provocó un cimbronazo y ahora nace una nueva investigación, donde los roles asoman difusos, y habría media docena de candidatos a seguras imputaciones.

Hoy 08:13

El niño termeño reveló en Cámara Gesell que fue forzado a presenciar rituales umbandas, con gente que se tomaba de las manos bailando; también afirmó que era obligado "a ver lo que le hacían a mi mami" y después era conducido a una habitación y abusado por sujetos, que le advertían que se callara o se reiterarían las vejaciones.

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Ello provocó un cimbronazo y ahora nace una nueva investigación, donde los roles asoman difusos, y habría media docena de candidatos a seguras imputaciones.

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Todo hizo eclosión el jueves 10 en Buenos Aires en el edificio de la Cámara de Apelaciones y Casación de CABA. Allí, el menor (conducido desde el Hospital Garrahan) fue escuchado por el juez de Control y Garantías de Las Termas, Diego Vittar; Dahiana Pérez Vicens, fiscal; Nataly Montero, querellante por la madre del menor y Ana Silvia Gerez, defensora de Menores.

Hermetismo

Entre otros conceptos, y ante psicólogos, el menor de 8 años habría sugerido sentirse decepcionado con su madre. También que tiene miedo y que no desea retornar a Santiago del Estero.

Al referirse a los presuntos abusos, por los cuales fue internado en ese nosocomio el 23 de julio pasado, habría indicado que sufrió dos ataques sexuales. Uno, durante una fiesta de cumpleaños por parte de un hombre mayor.

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El otro hecho se lo atribuyó a amigos de su madre. Según descripción del niño, eran habituales los rituales umbandas con personas mayores. Según la descripción de la víctima, "... era obligado a ver lo que le hacían a mi mami", concepto que ahora está sujeto a la interpretación de los expertos de la Justicia.

De todos modos habría sido categórico. Resultó vejado por las mismas personas que participaban de esos rituales, cuyas bases ahora deben ser reconstruidas.

Durante casi dos horas, los funcionarios se interiorizaron del detalle crudo del niño. Al finalizar, fue llevado de nuevo al Garrahan y ahora los expertos evalúan concederle el alta médica.

Un alto funcionario sugirió que tomaba fuerza la posibilidad de que el menor viaje a Mar del Plata junto a su abuela paterna para reinsertarse en aquella familia.

Vale subrayar que la jueza de Familia N2, María Cristina Cambareri, ratificó -el miércoles- la "guarda provisoria" a favor de su abuela paterna M.E.B.

Así lo informó la magistrada, al notificar (vía decreto) al titular del Juzgado Civil 82, de CABA, Alejandro Javier Siderio "Dicha medida (refrendada el 31 de julio pasado) no fue revocada, ni apelada, por lo cual se encuentra firme...", subrayó la magistrada.

Reseteo del proceso

Ahora, la comisión judicial regresó a Santiago del Estero. Y desde el viernes, los expertos reformulan quizá todo lo actuado, resueltos en destinar sus energías en la literal "caza" de los pervertidos que habrían saciado sus bajos instintos con el niño.

Mientras tanto, el padre del menor sigue detenido en la Seccional 40, con prisión preventiva, por "obstrucción y ocultamiento", enfatizaron los investigadores.

Hora de ponerle nombres a la pesadilla sexual del menor

Al reconstruirse la historia, toma dimensión lo relatado desde julio pasado, antes que el padre resolviera llevarse al menor a Buenos Aires.

Por ejemplo, habría manifestado que en los rituales había un policía vestido en camisa celeste o azul. También, que en las fiestas, junto a su progenitora, muchos hombres y mujeres lo abordaron.

En un momento, sin presencia de su madre, lo habrían conducido a un lugar apartado y vejado. Es más, le habrían ordenado en forma tajante no comentar nada, o bien no dudarían en volver y hacerle lo mismo.

Ahora, los investigadores reconstruirían el relato, pero tamizándolo a los lugares físicos, probables. A tal fin, se vendrán citaciones de testigos, desde este lunes, de acuerdo con las conjeturas de los expertos.

Nombres y testimoniales

Siempre de acuerdo con relato del menor, originalmente en boca de su padre, el niño fue abusado este año. Habría provisto nombres que ahora serán investigados, sin descartarse medidas efectivas.

En lo inmediato, los policías trabajarán sobre la fiesta de cumpleaños aludida, con la totalidad de invitados, pero con la salvedad que el menor proveyó datos sobre la fisonomía del adulto que lo habría abusado.

Todo ello, 50 días después que el niño informara a la Justicia que lo abusaron y los médicos confirmaran tales ataques sexuales, dejando en claro que se tratan de vejaciones de antigua data.

Vale destacar que no se descarta que desde este lunes sean citados -de nuevo- los familiares del menor hoy en Buenos Aires, muy especialmente su madre, una docente termeña.