Yanina Latorre reveló qué hicieron las amigas de Cande Vetrano al enterarse de la infidelidad de Andrés Gil

La conductora contó detalles de la reacción del entorno de la actriz y comparó la situación con lo ocurrido entre la China Suárez y sus amigas.

Hoy 08:15

Andrés Gil habló en las últimas horas sobre las acusaciones de infidelidad a Cande Vetrano con Gimena Accardi y prácticamente confirmó el engaño.

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“Pasó hace un montón de tiempo, yo ya dije lo que tenía que decir... estas cosas reflotan ahora, no sé bien por qué. Con Cande aclaré todo en su momento”, aseguró en diálogo con Desayuno Americano (América).

Ahora, Yanina Latorre contó lo que hicieron las amigas de la actriz al enterarse del engaño por parte de Accardi, que era parte del círculo íntimo de la pareja.

“Ella iba al cumpleaños de todas y estaba con todas. La limpiaron como a la China (Suárez). Es más, a la China la limpió Gimena”, reveló la conductora sobre la actitud de Mery del Cerro y Lali Espósito, que habían compartido elenco en Casi Ángeles con la ex de Nico Vázquez.

En ese sentido, habló de la ausencia de la artista en el viaje a Río de Janeiro por la despedida de soltera de Lali. “Eella hubiera estado ahí. A Cande se ve que la eligieron todas y quedó, pero a Gimena no se la vio más”, indicó.

“Gimena estuvo muy metida en ese grupo. Eran todas amigas. Eran muy cercanas y la limpiaron”, concluyó la esposa de Diego Latorre.