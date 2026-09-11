La expareja de Fernando Cerimedo declarará ante el fiscal Picardi por la causa ANDIS

El fiscal busca conocer qué información posee sobre la filtración de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo y sobre las versiones que vincularon a Cerimedo con una supuesta operación de inteligencia.

11/09/2026

La investigación por el presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumará un nuevo testimonio. Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, fue citada a declarar el próximo 23 de septiembre ante el fiscal federal Franco Picardi, quien busca profundizar distintos aspectos que surgieron alrededor de los audios que dieron origen al expediente.

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La convocatoria se produjo luego de que Beller realizara declaraciones públicas en entrevistas periodísticas, en las que aseguró contar con información vinculada al origen de las grabaciones atribuidas al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. Por ese motivo, Picardi había solicitado mediante un exhorto internacional que pudiera ser localizada y citada en Bolivia.

El testimonio adquiere especial relevancia porque Cerimedo, exasesor de La Libertad Avanza y expareja de Beller, ya había declarado ante Picardi en septiembre de 2025. En aquella oportunidad, afirmó que Spagnuolo le había relatado la existencia de un presunto mecanismo de retornos relacionado con la compra de medicamentos.

De acuerdo con aquella declaración, Spagnuolo también le habría dicho que había informado al presidente Javier Milei sobre esa situación durante una conversación en la Quinta de Olivos. Cerimedo, además, había mencionado al entonces dirigente libertario Eduardo “Lule” Menem al referirse al supuesto circuito de las coimas.

Ahora, la fiscalía pretende conocer de primera mano qué información posee Beller y cuál fue el contenido de las conversaciones que mantuvo con Cerimedo en relación con los audios y su posterior difusión.

La mujer quedó incorporada al expediente a partir de los planteos realizados por la defensa de Spagnuolo durante la discusión judicial sobre el análisis técnico de las grabaciones. El abogado Mauricio D’Alessandro había utilizado declaraciones públicas de Beller para cuestionar el origen de los registros y plantear la posibilidad de que hubieran sido intervenidos.

Según esa versión, Cerimedo le habría hablado a Beller sobre una supuesta tarea de inteligencia relacionada con la filtración de los audios. La defensa de Spagnuolo sostuvo que ese antecedente podía respaldar sus cuestionamientos sobre la autenticidad del material.

Sin embargo, el juez federal Ariel Lijo rechazó el pedido para frenar el peritaje de las grabaciones y permitió que continúe el análisis técnico. Gendarmería trabaja sobre los archivos para determinar si presentan cortes, ediciones u otras modificaciones y establecer su origen y autenticidad.

Mientras tanto, la fiscalía sostiene que la investigación no se apoya exclusivamente en los audios. El expediente también reúne documentación, teléfonos secuestrados y elementos obtenidos durante distintos allanamientos, que son analizados junto con el resto de las pruebas.

En paralelo, Cerimedo permanece detenido en Bolivia, donde enfrenta una causa por el presunto intento de femicidio de Beller. Su situación judicial en ese país se desarrolla mientras en la Argentina continúa la investigación sobre el supuesto entramado de corrupción en la ANDIS.