Desmantelan dos showrooms de ropa falsificada y secuestran mercadería valuada en más de $25 millones

Dos jóvenes fueron imputadas tras una investigación de la Policía Federal que permitió detectar talleres clandestinos donde se estampaban logos apócrifos de Adidas, Puma y Nike sobre prendas ingresadas ilegalmente desde Bolivia.

Hoy 06:44

La Policía Federal Argentina desarticuló un presunto circuito de falsificación y comercialización de indumentaria de marcas internacionales tras realizar dos allanamientos en departamentos ubicados en distintos sectores de la ciudad Capital, donde funcionaban los denominados “showrooms”.

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De acuerdo con fuentes judiciales vinculadas a la investigación, las sospechosas son dos mujeres de 22 y 34 años, quienes habrían montado talleres clandestinos en inmuebles ubicados sobre calle Independencia al 600 y Belgrano Sur al 3500.

Durante los procedimientos, los investigadores encontraron máquinas de sublimación que eran utilizadas para estampar prendas lisas que, según la pesquisa, habían ingresado de manera ilegal desde Bolivia. Sobre ellas se colocaban posteriormente logos apócrifos de reconocidas marcas internacionales como Puma, Adidas y Nike.

La indumentaria era promocionada a través de Instagram y TikTok, donde las acusadas ofrecían las prendas a precios inferiores a los del mercado. Una vez concretado el contacto con los compradores, coordinaban encuentros en los propios showrooms para realizar las ventas.

Como resultado de los allanamientos fueron secuestradas más de 500 prendas deportivas terminadas, además de máquinas, insumos utilizados para el estampado y distintos equipos informáticos. El valor total de los elementos incautados supera los 25 millones de pesos.

Las mujeres, según consta en la investigación, no contaban con habilitación comercial ni registro fiscal para desarrollar la actividad. La causa se tramita ante el Juzgado Federal N° 1, a cargo del juez Guillermo Molinari, y quedó bajo la intervención del fiscal federal Pedro Simón, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley de Marcas.

Los investigadores no descartan que puedan concretarse nuevas medidas judiciales destinadas a determinar si las imputadas mantenían vínculos con otros distribuidores o proveedores de la región.

Todo el equipamiento tecnológico y la mercadería secuestrada permanecen bajo custodia judicial y serán incorporados como elementos de prueba en la causa.

Una denuncia anónima dio inicio a la investigación

La investigación comenzó meses atrás a partir de una denuncia anónima recibida en la sede de la División Unidad Operativa Federal.

La presentación advertía sobre la presunta comercialización de ropa falsificada mediante cuentas y perfiles activos en Facebook, Instagram y TikTok. A partir de esa información, los efectivos realizaron durante varios meses tareas de investigación e inteligencia sobre la actividad desarrollada en las redes sociales.

Los pesquisas lograron establecer la existencia de los puntos de venta y del presunto taller utilizado para modificar las prendas, por lo que solicitaron las correspondientes órdenes de allanamiento.

El operativo permitió sacar de circulación un importante volumen de indumentaria presuntamente falsificada y equipos utilizados para su elaboración. La investigación busca ahora determinar el alcance de la maniobra y si existían otros actores involucrados en la distribución de la mercadería.