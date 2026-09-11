Intensa búsqueda de un joven desaparecido en San Antonio, Salta

La desaparición de Álvaro Esaú Medina, un joven de 24 años, ha generado una intensa búsqueda en Salta tras la denuncia de su familia sobre su ausencia desde el miércoles 9 de septiembre.

Hoy 01:29

Álvaro Esaú Medina, un joven de 24 años, ha sido reportado como desaparecido en Salta, provocando una intensa búsqueda por parte de las autoridades y su familia. La última vez que fue visto, Álvaro se encontraba en el barrio San Antonio, entre las 11 y 12 del mediodía del miércoles 9 de septiembre. Este caso ha captado la atención de la comunidad, que se ha movilizado para ayudar en su localización.

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Según la información proporcionada por su madre, Nancy López, el joven salió de su hogar con la intención de reunirse con ella para almorzar. Sin embargo, antes de llegar, mencionó que debía pasar a buscar un auto, pero decidió ir caminando. Desde ese momento, su familia no ha tenido noticias de su paradero, lo que ha incrementado su preocupación.

Nancy López también reveló que su hijo había estado atravesando momentos personales complicados en los días previos a su desaparición. “Venía muy depresivo. No conseguía trabajo”, comentó, lo que añade un contexto emocional a la situación. La madre enfatizó que esta es la primera vez que su hijo desaparece de esta forma, lo que ha generado un gran temor en la familia.

La familia de Álvaro ha presentado la denuncia correspondiente ante las autoridades. Hasta el momento, la Policía ha iniciado las labores de búsqueda y ha informado que se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para dar con el joven. La comunidad se ha unido a esta búsqueda, ofreciendo su apoyo y compartiendo información.

Álvaro mide aproximadamente 1,85 metros, tiene una contextura delgada y cabello negro. Entre sus características distintivas, se destacan dos tatuajes: uno detrás de una de sus orejas que dice “resiliente” y otro en la zona de la nuca con un diseño de alas. Esta información puede ser crucial para quienes puedan tener algún dato sobre su paradero.

La familia solicita encarecidamente que cualquier persona que posea información sobre el paradero de Álvaro se comunique con las autoridades al 911 o a los teléfonos 387 5220961 / 387 5722580. Cualquier dato, por más mínimo que sea, podría ser vital para ayudar a localizar al joven y devolverlo a su hogar.

La desaparición de jóvenes en la región es un tema alarmante que preocupa a la sociedad. Este caso en particular ha puesto en relieve la importancia de la solidaridad comunitaria y la necesidad de unirse para buscar soluciones en situaciones críticas como esta.