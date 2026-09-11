Comienza el juicio a Diego Víctor Figueroa por secuestro en Tucumán

El Tribunal Oral Federal de Tucumán inicia el juicio contra Diego Víctor Figueroa por secuestro extorsivo de tres personas en Chicligasta en diciembre de 2022.

Hoy 01:19

El Tribunal Oral Federal de Tucumán ha dado inicio al juicio contra Diego Víctor Figueroa, ex comisionado comunal, acusado de secuestro extorsivo agravado. Este juicio se centra en la retención ilícita de tres personas, un caso que ha captado la atención pública debido a su gravedad y las circunstancias que lo rodean. La audiencia inicial tuvo lugar recientemente, donde el imputado optó por abstenerse de declarar, mientras que las víctimas presentaron sus testimonios, ratificando los hechos ocurridos.

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El caso investiga la privación ilegítima de libertad de dos hermanos y un conductor de alquiler. Este evento delictivo se remonta a diciembre de 2022, en el departamento Chicligasta. El tribunal que lleva adelante el juicio está compuesto por los jueces Pablo Toledo, Marta Liliana Snopek y Ángel Roger Luna Roldán. La acusación está bajo la responsabilidad del fiscal general Pablo Camuña, quien ha expuesto las evidencias que sustentan la causa.

Durante la primera sesión del juicio, Figueroa utilizó su derecho constitucional y decidió no prestar declaración indagatoria. En contraste, las víctimas presentes confirmaron unánimemente los detalles de la denuncia original, lo que agrava la situación del acusado. Es importante señalar que Figueroa es el único acusado que se encuentra en el banquillo, ya que otros cuatro imputados, identificados como Julio Figueroa, Marcos Hernández, Daniel Hernández y Ariel Medina, han acordado penas en juicios abreviados.

Según la requisitoria de elevación a juicio, el delito se cometió el 20 de diciembre de 2022. Los dos jóvenes, identificados como VHG y FLL, junto con el chofer, JRO, fueron emboscados en la localidad de Los Lunas, en Santa Ana, bajo el pretexto de una supuesta venta de materiales de construcción. En ese momento, fueron amenazados con armas de fuego y obligados a ingresar a diferentes vehículos.

Una vez en cautiverio, las víctimas estuvieron encerradas durante aproximadamente dos horas en un galpón. Durante este tiempo, los captores se comunicaron con el padre de los jóvenes y le exigieron un rescate de $7.000.000 para su liberación. Este hecho ha sido corroborado por el comerciante, quien reconoció la voz de uno de los agresores durante la llamada telefónica.

A pesar de las amenazas, las víctimas fueron vendadas y liberadas posteriormente en un camino rural. Lograron pedir ayuda a vecinos de la zona sin que se llevara a cabo el pago del rescate. La investigación se apoyó en el análisis de impactos de antenas de telefonía móvil y en informes proporcionados por la División Antisecuestro Norte de la Policía Federal Argentina (PFA).

Tras escuchar a los testigos, el tribunal decidió hacer un cuarto intermedio, programando la continuación del debate para el próximo lunes, en el que se espera recibir nuevas declaraciones testimoniales que podrían arrojar más luz sobre este caso complejo.