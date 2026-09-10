Secuestraron más de un millón de pesos, drogas y detuvieron a un delincuente

Golpe al narcomenudeo en Las Termas. La Policía de Santiago del Estero desplegó un importante operativo simultáneo en distintos barrios. Además aprehendieron a otras tres personas.

10/09/2026

Un importante procedimiento contra el presunto narcomenudeo se concretó durante la tarde de este jueves en Las Termas de Río Hondo, luego de una investigación que derivó en cuatro allanamientos simultáneos y permitió concretar la detención de H.O.C., de 43 años, sobre quien pesaba una orden judicial.

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La medida se llevó adelante en el marco de la causa “Legajo N° 614/2025 C. H. y otros s.d. Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización Agravado en perjuicio de la Salud y Seguridad Pública”, acumulada con el Legajo N° 5227/2026.

La investigación, que incluyó tareas previas para reunir elementos de interés para la causa y avanzar sobre una presunta actividad vinculada a la comercialización de sustancias, culminó con un importante despliegue del personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, que dio cumplimiento a las órdenes judiciales libradas para intervenir cuatro inmuebles.

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Cuatro allanamientos en distintos barrios

Los procedimientos se realizaron en domicilios ubicados en:

Chacabuco y Remedios de Escalada, barrio San Lorenzo

Epecuén y Simón Bolívar, barrio Villa Nueva

Rondeau y 9 de Julio, barrio Toro Yacu

Chacabuco y calle pública, barrio San Lorenzo

Como resultado del operativo, los investigadores procedieron al secuestro de importantes elementos que serán incorporados a la causa.

Secuestros

Durante los allanamientos se incautaron:

29 envoltorios de nylon con una sustancia blanquecina, presuntamente cocaína

Dos envoltorios con sustancia vegetal pardo verdosa, presuntamente marihuana

Tres plantines de Cannabis Sativa

Cinco teléfonos celulares

Una motocicleta marca Rousser, de 200 centímetros cúbicos

$1.218.000 en efectivo

Detenido y tres aprehendidos

En el marco del procedimiento fue detenido H.O.C., de 43 años, principal encartado sobre quien pesaba la orden de detención dispuesta en la causa.

Además, quedaron aprehendidos:

M.C.C., de 21 años, domiciliada en inmediaciones de Chacabuco y Remedios de Escalada, barrio San Lorenzo.

M.D.Z., de 48 años, con domicilio en Maipú s/n, barrio San Martín.

A.M.G, de 43 años, domiciliado en inmediaciones de Chacabuco y Zapiola, barrio San Lorenzo.

El importante operativo se desarrolló con intervención de la fiscal Dra. Dahiana Pérez Vicens y bajo las órdenes del juez de Control y Garantías, Dr. Diego Martín Vittar.

Ahora, los elementos secuestrados serán analizados e incorporados a la investigación judicial, mientras que los detenidos y aprehendidos quedaron vinculados a la causa.