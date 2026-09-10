Santiago del Estero recibe el 36° Torneo Nacional de Mamis y Menores de Hockey

El certamen comenzó este jueves con la ceremonia de apertura en el Nodo Tecnológico y se extenderá hasta el domingo 13 de septiembre. Participan 45 equipos de distintos puntos del país y los partidos se disputarán en cinco sedes de la provincia.

10/09/2026

Santiago del Estero ya vive el 36° Torneo Nacional de Mamis y Menores de Hockey, que comenzó este jueves con la ceremonia de apertura realizada en el Nodo Tecnológico. El certamen se extenderá hasta este domingo 13 de septiembre y cuenta con la participación de 45 equipos de todo el país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Del acto participaron, en representación del Gobierno de la provincia, el secretario de Deportes, Carlos Dapello, junto a Carmen Sosa, María José Renolfi y Mirta Campuzano, dirigentes de la Asociación Civil de Mamis Hockey Tierra de Encuentro. También estuvieron presentes autoridades municipales y representantes de la Federación de Hockey.

Durante la ceremonia se presentaron las delegaciones que llegaron desde Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Fe, Buenos Aires y Tucumán, además de los equipos que representan a Santiago del Estero como provincia anfitriona.

Cinco sedes para el torneo

La competencia tendrá acción en cinco escenarios. En la ciudad Capital, los partidos se disputarán en el Estadio Provincial de Hockey "Madre de Ciudades", Santiago Rugby Club, Club Atlético Estrella Roja y Old Lions Rugby Club. Además, habrá actividad en la Cancha Municipal de Las Termas de Río Hondo.

El torneo fue declarado de Interés por la Cámara de Diputados y por el Concejo Deliberante de la Capital, en reconocimiento a la importancia del evento deportivo y a la llegada de delegaciones de distintos puntos del país.

Durante la apertura, Mirta Campuzano y Carmen Sosa dieron las palabras de bienvenida en representación de los organizadores. Luego, Carlos Dapello transmitió los saludos del gobernador Elías Suárez y destacó la importancia de recibir una competencia nacional de estas características.

El funcionario también resaltó el crecimiento de la infraestructura deportiva de la provincia y mencionó como referencia a Las Leonas, el seleccionado argentino de hockey, recientemente campeón del mundo, que eligió Santiago del Estero en seis oportunidades para disputar partidos de la Pro League.

En ese sentido, Dapello remarcó que la realización de este torneo se suma a las distintas acciones que impulsa el Gobierno provincial, con el deporte como política de Estado, junto al turismo y la cultura, y destacó el desarrollo de infraestructura en disciplinas como hockey, fútbol, automovilismo, golf, básquet y BMX.