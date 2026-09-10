Se viene el cambio: el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para Santiago del Estero

La advertencia alcanza a nueve departamentos de la Madre de Ciudades. Se esperan tormentas fuertes, granizo, ráfagas y lluvias intensas.

10/09/2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves una alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de Santiago del Estero, con especial atención puesta en las últimas horas de la jornada.

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La advertencia alcanza a los departamentos Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica. De acuerdo con el organismo, las condiciones de mayor inestabilidad se esperan hacia la tarde-noche, con posibilidad de que el fenómeno se extienda durante las primeras horas del viernes.

Según detalla el SMN, el área podrá ser afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Los fenómenos podrían estar acompañados por caída de granizo, intensas precipitaciones en cortos períodos y ráfagas fuertes.

Cuánta lluvia se espera

El organismo anticipó valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque aclaró que esas cifras podrían ser superadas de manera puntual en aquellas zonas donde las tormentas alcancen mayor intensidad.

Fuerte descenso de temperatura

El SMN anticipa un marcado descenso de las temperaturas. Para este viernes se prevén tormentas aisladas, con una mínima de 14°C y una máxima de 24°C, mientras que el sábado el termómetro bajaría aún más, con registros de entre 8°C y 15°C y algunas lloviznas.

El domingo sería el día más frío del fin de semana, con cielo nublado, una temperatura mínima de apenas 6°C y una máxima que no superaría los 13°C, de acuerdo con el pronóstico extendido difundido por el organismo.

A partir del lunes, en cambio, las temperaturas comenzarían a recuperarse de manera gradual. Para esa jornada se anuncian 8°C de mínima y 18°C de máxima; el martes, los registros subirían hasta los 22°C, mientras que para el miércoles la máxima llegaría nuevamente a los 26°C.