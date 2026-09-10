"Los responsables son Pérez, Caillava y Laudelina Peña": Maciel declaró en el juicio por Loan y afirmó que murió atropellado

El comisario acusado de partícipe necesario en la desaparición del niño correntino sostuvo que fue atropellado y que su cuerpo fue ocultado.

10/09/2026

El comisario Walter Maciel, uno de los acusados por la desaparición de Loan Peña en Corrientes, declaró ante el tribunal y aseguró que el niño fue atropellado, que luego levantaron su cuerpo y lo ocultaron. “No tengo dudas de lo que ocurrió, las pruebas son contundentes. Los responsables son Pérez, Caillava y Laudelina Peña”, sostuvo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El acusado de ser partícipe necesario comenzó su declaración con un objetivo claro: despegarse de la acusación en su contra y explicar cómo actuó el día de la desaparición.

“Voy a ser lo más claro posible, para que este tribunal y la sociedad entiendan. Se me acusó de algo que no hice”, sostuvo.

Según relató, ese día llegó a la dependencia policial como lo hacía habitualmente y diagramó un operativo debido a las distintas actividades que se desarrollaban en el pueblo. Después se retiró a un evento social por la fiesta de San Antonio de Padua y luego regresó a su casa.

Fue entonces cuando, según su relato, un oficial de apellido Torres le avisó que había desaparecido un pequeño. Maciel contó que se dirigió hasta el lugar y comenzó a entrevistarse con las personas que estaban allí.

Al llegar, habló con Catalina, la abuela de Loan, quien le explicó que había perdido a su nieto. También se entrevistó con los padres y con las primeras personas que estaban en el lugar. “Le quiero pedir disculpas a la madre porque le prometí que iba a traer a su hijo”, expresó. Y agregó: “Por más que esté preso, sigo investigando”.

Durante esas primeras horas, Maciel contó que le indicaron que Loan había ido hacia el naranjal. “Me dijeron que Loan había ido al naranjal y volvió solo”, señaló.

Al mismo tiempo, recordó una de las primeras entrevistas que realizó. Le preguntó a Pérez si había visto algo y, según declaró, este le respondió que no y que solamente había visto una oveja que intentó atacarlo. Maciel dijo que tomó en cuenta ese relato porque consideraba que Pérez tenía “instrucción de fuerza”, ya que era un exmarino de la Armada.

Con el paso de las horas, el comisario aseguró que comenzó a preocuparse y que a las 17.30 puso al fiscal al tanto de lo ocurrido. Después, cuando empezó a oscurecer, pidió refuerzos de 32 dependencias. “Todas las comisarías trabajaron, sin tener en cuenta el personal que pedí de Corrientes capital y otras ciudades”, afirmó.

La hipótesis de Maciel sobre la desaparición de Loan

El momento más fuerte de su declaración llegó cuando Maciel explicó qué cree que ocurrió con Loan. “No tengo dudas de lo que ocurrió. Los elementos de prueba son contundentes”, afirmó. Según su hipótesis, el nene fue víctima de “un atropellamiento, levantamiento y posterior ocultamiento”.

En ese punto, apuntó directamente contra tres de los acusados: Pérez, Caillava y Laudelina. Para Maciel, ellos son los responsables directos de lo ocurrido: “Para mí, con la investigación realizada, los responsables directos son ellos.

Además, aseguró que desde el 13 de junio sospechó de Laudelina y que en reiteradas oportunidades pidió su detención. “Laudelina desde el 13 de junio, cuando la conozco, sospeché de esa persona y lo declaré. En reiteradas oportunidades pedí su detención”, señaló.

En ese sentido, cuestionó los cambios en las declaraciones de la mujer y le habló directamente durante su exposición en la sala del Escuadrón de Gendarmería: “Laudelina, si usted fue contundente con la denuncia en la fiscalía, ¿por qué cambia sus dichos?”.