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Habrá cambios en el tránsito en 9 de Julio y avenida Belgrano por trabajos de reparación

Aguas de Santiago realiza tareas sobre una cañería cloacal que generarán restricciones temporales en la circulación. Se recomienda a los conductores evitar la zona y optar por recorridos alternativos para prevenir demoras.

10/09/2026

Por trabajos de la empresa Aguas de Santiago para reparar una cañería de cloaca se reducirá a media calzada la avenida Belgrano para el tránsito de vehículos, a la altura de 9 de Julio, mientras que esa calle permanecerá cerrada para la circulación hasta que finalicen las tareas.

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Por lo tanto, la Dirección de Tránsito de la Capital solicitó a los conductores tener en cuenta estas modificaciones temporales y así evitar demoras o tomar recorridos alternativos.

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