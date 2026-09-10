Una investigación desató una crisis en la Corte Suprema de Brasil y golpeó la campaña electoral

Una investigación por un millonario fraude financiero provocó un enfrentamiento entre magistrados del máximo tribunal, que terminó involucrando a la Policía Federal y a los sectores políticos de Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, a pocas semanas de los comicios del 4 de octubre.

10/09/2026

A menos de un mes de las elecciones presidenciales previstas para el 4 de octubre, Brasil atraviesa una profunda crisis interna en el Supremo Tribunal Federal (STF) que terminó involucrando a la Policía Federal, al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y al espacio político de Flávio Bolsonaro.

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El conflicto se desencadenó a partir de una investigación relacionada con Daniel Vorcaro, empresario y banquero vinculado al Banco Master, cuyos mensajes con miembros de la Corte quedaron bajo análisis policial. A partir de esas actuaciones se produjo una sucesión de decisiones enfrentadas entre integrantes del máximo tribunal.

En el centro de la disputa quedaron los jueces André Mendonça, designado por el expresidente Jair Bolsonaro, y Flávio Dino, nombrado por Lula. También aparece involucrado el magistrado Alexandre de Moraes, quien tuvo a su cargo el proceso judicial que terminó con la condena de Jair Bolsonaro por su participación en el intento de golpe de Estado de 2022.

Fachin intervino para frenar el enfrentamiento

Ante la escalada, el presidente del STF, Edson Fachin, tomó intervención este miércoles y suspendió las decisiones contrapuestas que habían adoptado Mendonça y Dino sobre el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues.

Mendonça había ordenado el martes la suspensión preventiva de Rodrigues luego de acusar a la Policía Federal de haberlo espiado ilegalmente. Un día después, Dino dispuso su restitución al considerar que aquella medida podía afectar investigaciones en curso.

Rodrigues volvió a desempeñar sus funciones en Brasilia, mientras Fachin decidió dejar en suspenso ambas resoluciones y se reservó una decisión definitiva sobre el caso. El titular de la Corte también dispuso la suspensión de procedimientos de investigación relacionados con miembros del máximo tribunal.

Además, Fachin convocó al pleno del STF para el 15 de septiembre, cuando se analizará la situación vinculada con Alexandre de Moraes.

El caso que originó la crisis

El conflicto dentro de la Corte comenzó a profundizarse a partir de la difusión de un informe policial que contenía mensajes atribuidos al banquero Daniel Vorcaro con un número asociado a Alexandre de Moraes.

De acuerdo con la investigación, Vorcaro habría buscado ayuda para evitar el avance de una causa que posteriormente derivó en su arresto, en una investigación por un presunto multimillonario fraude financiero relacionado con el Banco Master.

Los mensajes fueron divulgados por orden de Mendonça, quien había sido designado por Jair Bolsonaro durante su presidencia.

A partir de entonces, se produjo una sucesión de acusaciones cruzadas entre distintos integrantes del tribunal y funcionarios vinculados con la investigación.

En paralelo, Moraes presentó cuestionamientos contra Mendonça por supuesto abuso de autoridad a partir del uso de informes de inteligencia policial en su contra, mientras que Mendonça acusó a la Policía Federal de haber realizado tareas de espionaje ilegal.

Lula pidió terminar con las “filtraciones selectivas”

La disputa rápidamente se trasladó al terreno político.

El presidente Lula da Silva pidió públicamente que se levante el secreto de sumario de las investigaciones vinculadas con el caso Master y reclamó que se difunda la información relacionada con todos los involucrados.

El mandatario cuestionó la existencia de “filtraciones selectivas que impactan la disputa electoral” y pidió que el expediente sea tratado con transparencia independientemente de quién pueda resultar involucrado.

Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula en las próximas elecciones, se manifestó en sentido contrario. Tras respaldar la decisión de Mendonça de suspender a Rodrigues, cuestionó la intervención de Dino y acusó al gobierno de intentar influir sobre el proceso judicial.

El dirigente sostuvo que Lula busca “ganar” fuera de las urnas, en una nueva escalada de la disputa política entre ambos sectores.

El caso también alcanza a Flávio Bolsonaro

La investigación vinculada al Banco Master también generó repercusiones dentro del propio espacio bolsonarista.

La Policía analiza movimientos millonarios que Flávio Bolsonaro habría solicitado a Vorcaro. El candidato de derecha sostiene que esos fondos estarían relacionados con el financiamiento de una película biográfica sobre su padre, Jair Bolsonaro.

La situación generó todavía más tensión alrededor de un expediente que ya involucra a empresarios, organismos de seguridad y miembros del máximo tribunal brasileño.

Una fuente vinculada al STF definió el caso como un expediente particularmente delicado, debido a las sospechas de que el banquero habría utilizado recursos económicos en distintos ámbitos para obtener favores.

Advertencia de empresarios brasileños

Mientras el conflicto crecía entre los magistrados, miles de entidades empresariales brasileñas difundieron este miércoles un manifiesto en el que expresaron preocupación por la situación institucional.

Las organizaciones calificaron el escenario como una “crisis institucional de extrema gravedad” y señalaron a la Corte como el epicentro de la disputa.

En el documento advirtieron que, si la legitimidad de los jueces queda cuestionada, también podrían verse afectadas la seguridad jurídica, la confianza en las instituciones y la paz social.

De esta manera, la crisis interna del Supremo Tribunal Federal dejó de ser un enfrentamiento estrictamente judicial y pasó a convertirse en uno de los principales focos de tensión política de Brasil, justo cuando Lula y Flávio Bolsonaro se encaminan a una campaña presidencial atravesada por una fuerte disputa institucional.