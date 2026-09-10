Trump prometió US$5.000 a cada adulto estadounidense si los republicanos ganan el Congreso

El presidente de Estados Unidos anunció que entregaría esa suma a cada ciudadano adulto si su partido consigue imponerse en ambas cámaras en las próximas elecciones legislativas.

10/09/2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió entregar US$5.000 a cada estadounidense adulto en caso de que el Partido Republicano consiga ganar tanto la Cámara de Representantes como el Senado en las próximas elecciones.

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El anuncio fue realizado durante un extenso discurso en la convención del Partido Republicano, donde Trump volvió a presentarse como la principal figura política del espacio y puso el foco en la economía y en los desafíos que enfrenta su administración.

Horas antes, mientras se dirigía hacia la convención, el mandatario había reconocido que los estadounidenses podrían tener que esperar más tiempo para percibir una mejora en el precio de los combustibles. “Creo que va a tomar un poco más de tiempo que hasta las elecciones de mitad de mandato”, expresó.

Durante su intervención, Trump volvió sobre esa cuestión y sostuvo que las dificultades económicas de corto plazo derivadas del conflicto con Irán debían evaluarse frente al objetivo de impedir que Teherán desarrolle armas nucleares.

Otros desembolsos que involucraron a Trump

La promesa electoral se conoció además en momentos en que trascendieron otros movimientos de dinero vinculados al mandatario estadounidense. Según la información difundida, Trump realizó donaciones por un total de US$45.000 en efectivo a tres asesoras de la Casa Blanca.

Las beneficiarias fueron Natalie Harp, Chamberlain Harris y Margo Martin, integrantes de su círculo de colaboradoras. Los pagos fueron descriptos en la documentación correspondiente como “obsequios en efectivo para las festividades”.

La promesa de entregar US$5.000 por adulto suma así un nuevo elemento a la campaña republicana de cara a las próximas elecciones legislativas, en las que Trump buscará que su partido consiga el control de las dos cámaras del Congreso.