Un alumno de 9 años sufre un gravísimo caso de bullying: "Vamos a violarlo"

Sucedió en el barrio Villa del Carmen. La víctima le contó a su madre que logró huir de los acusados y contar lo sucedido a una docente.

10/09/2026

Una alarmante situación de violencia e intimidación entre alumnos encendió las alarmas en la comunidad educativa del barrio Villa del Carmen, cuando una joven madre denunció que su hijo de nueve años —alumno de cuarto grado— fue interceptado al salir del baño escolar por tres estudiantes de un curso superior que lo sujetaron por la espalda.

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Según consta en la denuncia que está siendo instruida por el Ministerio Público Fiscal, mientras el menor permanecía inmovilizado contra su voluntad, los agresores comenzaron a proferir aberrantes amenazas verbales de contenido sexual que aterrorizaron al niño.

"Vamos a violarlo, vamos a violarlo", habrían expresado los acusados (niños de entre 10 y 12 años), causando pánico en el menor. Pese a la extrema gravedad e indignación que genera el episodio, afortunadamente no se produjeron tocamientos ni agresiones físicas de mayor entidad contra la integridad del pequeño, según su propio relato.

El damnificado sostuvo ante su madre que logró zafarse del agarre de los acusados y corrió de inmediato hacia el aula para buscar el auxilio de su maestra de grado, a quien le relató llorando lo sucedido.

Sin embargo, al salir del salón, el niño continuó siendo objeto de constantes burlas y hostigamiento por parte de sus compañeros de colegio, incrementando su angustia. Éstos le gritaban "te violaron".

La progenitora tomó conocimiento directo del hecho tras ser alertada por la propia docente y entrevistarse con su hijo en la vivienda familiar. Ante la gravedad de los relatos vertidos por el menor, la mujer acudió a las autoridades de la Comisaría Comunitaria N° 19 de la Mujer y la Familia para radicar la respectiva denuncia.

En respuesta a la presentación, la fiscal Eugenia Callegari dispuso entablar entrevistas inmediatas con las autoridades directivas del establecimiento escolar.

La medida judicial busca recabar toda la información institucional disponible y la identificación completa de los tres alumnos de sexto grado señalados como responsables de la intimidación.

Finalmente, la representante del Ministerio Público Fiscal ordenó la citación formal de la madre denunciante a la sede judicial para ampliar los pormenores del caso. Las actuaciones continuarán bajo un estricto seguimiento legal y psicopedagógico para garantizar la contención del damnificado y fijar pautas concretas de convivencia escolar.