Los secretos de los videos evergreen que siempre funcionan

Los videos evergreen son aquellos que mantienen su relevancia a lo largo del tiempo, atrayendo audiencia incluso años después de su publicación. Este tipo de contenido es fundamental en la estrategia digital de cualquier creador o marca.

10/09/2026

En el mundo digital actual, los videos evergreen se han convertido en una herramienta imprescindible para atraer y retener a la audiencia. Estos videos, que pueden abarcar desde tutoriales hasta guías informativas, tienen la capacidad de generar tráfico constante, independientemente de la fecha en que se publiquen.

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Según un estudio de 2020, los videos con contenido atemporal pueden aumentar el tiempo de visualización y la interacción de los usuarios en más de un 60%. Esto se debe a que estos videos abordan temas que siempre son relevantes y útiles para el público.

Un ejemplo clásico de videos evergreen son los tutoriales de cocina. Estos videos, que enseñan a preparar recetas simples o técnicas culinarias, siguen siendo populares independientemente de las tendencias gastronómicas del momento. Los creadores pueden incluso optimizar estos videos con descripciones y etiquetas adecuadas para mejorar su visibilidad.

Otro tipo de video que funciona bien son las guías de estilo de vida. Desde consejos para el cuidado personal hasta trucos de organización, este contenido se busca constantemente por los usuarios, lo que garantiza una base de espectadores leales y en crecimiento.

Además, los videos de preguntas frecuentes (FAQ) sobre productos o servicios son extremadamente efectivos. Al abordar dudas comunes, estos videos ayudan a las marcas a construir confianza y a posicionarse como expertos en su área, lo que puede llevar a un aumento en las conversiones.

Es importante tener en cuenta que, para que un video sea considerado evergreen, debe estar bien producido y ser informativo. La calidad del contenido es fundamental para mantener el interés de los espectadores a lo largo del tiempo.

Finalmente, al crear contenido digital, es esencial pensar en la atemporalidad. Optar por temas que continúen siendo relevantes en el futuro no solo optimiza la estrategia de contenido, sino que también asegura que el esfuerzo invertido en la producción se traduzca en resultados duraderos.