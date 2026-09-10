Mujer de 79 años confiesa haber asesinado a su esposo en Tucumán

El caso de una mujer de 79 años que confesó haber asesinado a su esposo en Tucumán revela un trasfondo de violencia intrafamiliar y maltratos prolongados.

10/09/2026

Un crimen impactante ha sacudido la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde una mujer de 79 años, Blanca Susana Argatt, ha confesado haber asesinado a su esposo, Manuel Hipólito Rodríguez, de 76 años. Este trágico suceso ocurrió en el barrio Villa Alem, en la madrugada del lunes. La confesión de Argatt ha desvelado un oscuro historial de violencia intrafamiliar, que ha dejado a la comunidad estupefacta y en estado de alerta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informes preliminares, Rodríguez fue alcanzado por dos disparos, uno en la cabeza y otro en el pecho. En la escena del crimen, el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales confiscó un revólver, cuyo origen se encuentra bajo investigación. Los hijos de la pareja han manifestado su desconocimiento sobre la existencia de armas en el hogar, lo que ha llevado a la Justicia a indagar sobre cómo Argatt pudo conseguir el arma para perpetrar el crimen.

Las declaraciones de familiares y vecinos han aportado información clave sobre el contexto de la violencia que Argatt habría sufrido a manos de su esposo. Se han recopilado testimonios que indican un patrón de maltrato físico y psicológico que se habría extendido a lo largo de los años. En un episodio particularmente desgarrador, se menciona que Rodríguez prohibió a su esposa despedirse de su hija en estado terminal debido a sus celos hacia su yerno.

En el transcurso de la investigación, se espera que los estudios toxicológicos revelen si Argatt esperó a que su esposo estuviera dormido o medicado antes de dispararle. A pesar de la gravedad del crimen, el fiscal Carlos Sale, de la Unidad de Homicidios II, ha tomado la decisión de no ordenar la detención formal de la mujer. Esta decisión se basa en su avanzada edad y el contexto de violencia que ha sufrido, permitiéndole enfrentar el proceso judicial en libertad.

La situación se complica aún más al considerar los antecedentes de violencia de género que podrían estar detrás de este trágico desenlace. La comunidad se encuentra en un estado de incertidumbre, cuestionando cómo se pudo llegar a tal punto de desesperación. La violencia intrafamiliar es un fenómeno complejo y devastador que requiere atención y acción urgente por parte de las autoridades.

A medida que avanza la investigación, la familia y la comunidad esperan respuestas que ayuden a entender las circunstancias que llevaron a este crimen. La justicia deberá abordar no solo el acto violento, sino también el contexto de sufrimiento que ha rodeado a la víctima y a la acusada. La situación pone de manifiesto la importancia de la intervención social y legal en casos de violencia doméstica.