El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 10 de septiembre: sube la temperatura y podrían llegar tormentas aisladas

La jornada tendrá una mínima de 13 °C y una máxima de 27 °C. El cielo estará algo nublado durante la madrugada y parcialmente nublado durante buena parte del día, mientras que hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas.
Este jueves 10 de septiembre, Santiago del Estero tendrá una jornada con temperaturas agradables, aunque con abundante presencia de nubosidad a lo largo del día, de acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional.
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Durante la madrugada se espera cielo algo nublado, con una temperatura cercana a los 15 °C. Con el avance de la mañana, el registro térmico descenderá hasta la mínima prevista de 13 °C, mientras que el cielo se presentará parcialmente nublado.
Hacia la tarde, las condiciones se mantendrán parcialmente nubladas, con un marcado ascenso de la temperatura hasta alcanzar una máxima de 27 °C. Los vientos soplarán predominantemente del sector este, con velocidades que podrían ubicarse entre 13 y 22 kilómetros por hora.
Durante la noche, el panorama podría volverse más inestable, ya que el pronóstico contempla tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40% y una temperatura cercana a los 23 °C.
De cara al fin de semana, se espera un importante descenso de las temperaturas y un ambiente más frío. El viernes tendrá una mínima de 16 °C y una máxima de 24 °C, mientras que el sábado los registros bajarán a 8 °C y 15 °C. El domingo será todavía más frío, con 6 °C de mínima y 13 °C de máxima.