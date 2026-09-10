El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 10 de septiembre: sube la temperatura y podrían llegar tormentas aisladas

La jornada tendrá una mínima de 13 °C y una máxima de 27 °C. El cielo estará algo nublado durante la madrugada y parcialmente nublado durante buena parte del día, mientras que hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas.

10/09/2026

Este jueves 10 de septiembre, Santiago del Estero tendrá una jornada con temperaturas agradables, aunque con abundante presencia de nubosidad a lo largo del día, de acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

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Durante la madrugada se espera cielo algo nublado, con una temperatura cercana a los 15 °C. Con el avance de la mañana, el registro térmico descenderá hasta la mínima prevista de 13 °C, mientras que el cielo se presentará parcialmente nublado.

Hacia la tarde, las condiciones se mantendrán parcialmente nubladas, con un marcado ascenso de la temperatura hasta alcanzar una máxima de 27 °C. Los vientos soplarán predominantemente del sector este, con velocidades que podrían ubicarse entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Durante la noche, el panorama podría volverse más inestable, ya que el pronóstico contempla tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40% y una temperatura cercana a los 23 °C.

De cara al fin de semana, se espera un importante descenso de las temperaturas y un ambiente más frío. El viernes tendrá una mínima de 16 °C y una máxima de 24 °C, mientras que el sábado los registros bajarán a 8 °C y 15 °C. El domingo será todavía más frío, con 6 °C de mínima y 13 °C de máxima.