Chaco implementa nuevo régimen penal juvenil con apoyo policial

El nuevo régimen penal juvenil, que ya comenzó a regir en Chaco, establece un marco para la atención de menores en conflicto con la ley, con el respaldo del jefe de Policía y el gobierno provincial.

10/09/2026

El nuevo régimen penal juvenil ha comenzado a regir en la provincia de Chaco, excepto en la provincia de Buenos Aires, donde su implementación ha sido suspendida por un plazo de 60 días. Esta normativa busca abordar de manera efectiva la situación de los menores en conflicto con la ley y se ha implementado en las demás jurisdicciones del país. El jefe de la Policía de Chaco, Fernando Romero, destacó la importancia de esta reforma en una comunicación con CIUDAD TV.

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Romero afirmó que tanto el Ministerio de Seguridad como el gobernador Leandro Zdero se anticiparon a la implementación de este nuevo régimen, lo que incluye la construcción de la nueva Unidad Penal 9 en Presidencia Roque Sáenz Peña. Esta unidad está destinada a alojar a menores de 14 años en adelante, quienes se encuentren en situaciones legales complejas.

La nueva unidad penal se encuentra diseñada para recibir a aproximadamente 40 jóvenes y se prevé que entre en funcionamiento en breve. Romero mencionó que la construcción está finalizada y que se espera su inauguración en los próximos días, bajo la dirección del gobernador. Esto es parte de un esfuerzo mayor por parte del gobierno provincial para garantizar un espacio adecuado para los menores en conflicto con la ley.

Además, se está considerando la posibilidad de utilizar la Aldea Tres Horquetas en Colonia Benítez, donde actualmente se encuentra el Servicio Penitenciario Provincial que alberga a menores de entre 16 y 17 años. La capacidad de esta aldea es de aproximadamente 100 menores, lo que podría ser útil para manejar la creciente demanda de espacio.

Romero también abordó la problemática de mantener a los menores en comisarías, donde actualmente hay una alta población de adultos detenidos. En este sentido, destacó que se están diseñando ampliaciones para facilitar la detención de menores en condiciones adecuadas, evitando su mezcla con adultos.

En relación a los procedimientos ante la detención de menores, el jefe policial explicó que, tras la tipificación del delito, se coordina con el fiscal en turno. Si el delito es grave, como un robo a mano armada o un abuso sexual, se puede ordenar la detención de menores desde los 14 años. Sin embargo, para delitos menores, el fiscal podría optar por entregarlos a sus familiares, estableciendo reglas de conducta.

Finalmente, Romero subrayó que, a pesar de la actual situación de sobrepoblación en comisarías, se están implementando soluciones. Se acondicionarán celdas específicamente para menores, asegurando que haya espacio suficiente para su alojamiento, así como para los demás detenidos, en colaboración con el Ministerio de Seguridad.