Conflicto entre policías de Jujuy genera pelea en comisaría

Un conflicto personal entre dos mujeres policías de Jujuy culminó en una pelea física dentro de la comisaría, generando preocupación en la fuerza policial.

10/09/2026

Un insólito y preocupante episodio ha sacudido a la Policía de Jujuy, luego de que dos mujeres agentes protagonizaran una pelea a golpes en la Seccional Nº 53 de Rodeíto, en el departamento San Pedro. Este incidente, que tuvo lugar hace aproximadamente dos semanas, ha puesto en evidencia la tensión existente dentro de la institución policial.

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Según las versiones iniciales, la disputa entre las dos agentes estaría relacionada con una situación sentimental que involucra a un oficial de la policía. La situación comenzó con un intercambio verbal entre las dos policías, pero rápidamente escaló a una agresión física, causando alarma no solo entre los presentes, sino también a nivel institucional.

Una de las mujeres involucradas no cumplía funciones en esa comisaría, lo que añade un elemento de sorpresa al evento. Se informa que la otra agente estaba de servicio y fue sorprendida por la llegada de su colega. La pelea que se desató en el horario laboral dentro de la dependencia policial ha despertado serias preocupaciones sobre la conducta de los efectivos.

Fuentes cercanas al caso indican que ambas mujeres habrían mantenido una relación sentimental con el mismo oficial, quien también tiene una pareja estable fuera de la fuerza. Este triángulo amoroso ha complicado aún más la situación, generando un ambiente de desconfianza y tensión en la comisaría.

Como consecuencia inmediata del conflicto, los tres efectivos involucrados han sido sumariados y trasladados a otras dependencias mientras se lleva a cabo una investigación administrativa. La Unidad Regional Nº 2 ha tomado el control de la situación, iniciando las actuaciones pertinentes para determinar las responsabilidades de cada agente.

El caso se maneja con estricto hermetismo por parte de las autoridades policiales, quienes están comprometidas a mantener la integridad de la investigación. La situación ha generado un debate interno sobre la necesidad de una revisión de las relaciones personales dentro de la fuerza, especialmente en un contexto laboral.

Este incidente no es aislado, ya que se suma a otro escándalo reciente en la Seccional Nº 26 del mismo departamento, donde dos agentes fueron encontrados en ropa interior, lo que derivó en una denuncia penal. La suma de estos episodios ha puesto en tela de juicio la conducta de ciertos integrantes de la fuerza policial jujeña y ha generado un llamado a la reflexión sobre la ética profesional y las relaciones interpersonales en el ámbito laboral.