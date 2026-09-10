Accidente de camionetas en Av. Bolivia causa caos en Salta

Un grave accidente de tránsito se produjo en la mañana de este miércoles en Av. Bolivia, donde una camioneta Ford Ranger chocó por detrás a una Renault Oroch, provocando el caos vehicular en la zona.

10/09/2026

En la mañana de este miércoles, se registró un impactante accidente de tránsito en la Av. Bolivia, a la altura del Aero Club en Salta. Este siniestro vial involucró a dos camionetas, una Ford Ranger y una Renault Oroch, que colisionaron de manera significativa. Según los relatos de testigos presenciales, la camioneta Renault Oroch se detuvo ante un semáforo en rojo cuando fue embestida por detrás por la Ford Ranger, lo que generó un desplazamiento considerable del vehículo afectado.

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El impacto fue tan fuerte que la Renault Oroch se movió varios metros hacia adelante, casi invadiendo el carril contrario. Este suceso no solo generó daños materiales a ambos vehículos, sino que también causó un considerable caos vehicular en la vía. Los automovilistas que transitaban por la zona se vieron obligados a desviar sus trayectos, lo que aumentó el tiempo de espera en el tráfico.

Al lugar del accidente acudió una ambulancia para evaluar la situación. A pesar de la gravedad del impacto, solo se requirió la asistencia médica de la conductora de la camioneta Renault, quien presentaba lesiones leves y no necesitó ser trasladada a un centro de salud. Este hecho destaca la importancia de contar con medidas de seguridad adecuadas en la conducción.

Las autoridades han recomendado a los conductores circular con precaución en la zona, dado que se registran desvíos debido a la colisión. Las congestiones en el tráfico son frecuentes en áreas donde ocurren accidentes, haciendo necesario que los automovilistas permanezcan alerta y sigan las indicaciones de los agentes de tránsito.

Las estadísticas de accidentes viales en la región sugieren que los siniestros de este tipo son comunes, lo que subraya la necesidad de implementar campañas de concientización sobre la seguridad vial. Las autoridades locales están trabajando para mejorar la infraestructura y la señalización en las avenidas más transitadas de Salta, con el objetivo de reducir la incidencia de accidentes.

En redes sociales, el medio InformateSalta compartió detalles del accidente, indicando que la conductora de la Renault Oroch fue asistida en el lugar y no presentaba lesiones visibles. Sin embargo, el impacto sigue siendo un recordatorio de los peligros que se presentan en la carretera y la necesidad de una conducción responsable.