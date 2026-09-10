Cuatro estrenos se suman a la cartelera de Cine Sunstar

Te invitamos a disfrutar de los avances para así elegir tu película favorita entre todas las novedades que se suman esta semana.
Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, son cuatro las novedades que se suman a la grilla de propuestas.
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Entre las alternativas por las que podrán optar los fanáticos santiagueños del séptimo arte se encuentran: Código: Venganza, cinta de acción protagonizada por Jason Statham; El Heladero: dulce sabor a muerte, una inquietante cinta de terror dirigida por Eli Roth; Hechizo de amor, la magia continúa, secuela del drama romántico que encabezan Nicole Kidman y Sandra Bullock y finalmente, la animación Tadeo el explorador y la lámpara maravillosa.
Código: Venganza. Cole Reed, un agente de seguridad que es incriminado por el asesinato de su jefe multimillonario tras presenciar el crimen, es perseguido por fuerzas internacionales y mercenarios, y debe huir y destapar una conspiración global.
El Heladero: dulce sabor a muerte. Un tranquilo pueblo veraniego se sumerge en el caos cuando llega un misterioso vendedor de helados. Los dulces esconden un ingrediente siniestro que convierte a los niños que los consumen en maníacos homicidas sedientos de sangre contra los adultos. Solo un niño intolerante a la lactosa, que no probó el producto, y un pequeño grupo intentarán detenerlo.
Hechizo de amor, la magia continúa. Ambientada 28 años después de la cinta original sigue a las hermanas Sally y Gillian Owens junto a una nueva generación familiar. Las brujas deben enfrentar otra vez la maldición ancestral que condena sus vidas amorosas, lidiando con oscuros secretos y un antiguo grimorio para salvar a sus seres queridos.
Tadeo el explorador y la lámpara maravillosa. Tadeo y Sara son padres de Olimpia, una niña de dos años. Celoso por perder protagonismo, Momia pide un deseo a la lámpara de Las mil y una noches que los arrastra a un viaje en el tiempo.