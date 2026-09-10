Cuatro estrenos se suman a la cartelera de Cine Sunstar

Te invitamos a disfrutar de los avances para así elegir tu película favorita entre todas las novedades que se suman esta semana.

10/09/2026

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, son cuatro las novedades que se suman a la grilla de propuestas.

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Entre las alternativas por las que podrán optar los fanáticos santiagueños del séptimo arte se encuentran: Código: Venganza, cinta de acción protagonizada por Jason Statham; El Heladero: dulce sabor a muerte, una inquietante cinta de terror dirigida por Eli Roth; Hechizo de amor, la magia continúa, secuela del drama romántico que encabezan Nicole Kidman y Sandra Bullock y finalmente, la animación Tadeo el explorador y la lámpara maravillosa.

Código: Venganza . Cole Reed, un agente de seguridad que es incriminado por el asesinato de su jefe multimillonario tras presenciar el crimen, es perseguido por fuerzas internacionales y mercenarios, y debe huir y destapar una conspiración global.

El Heladero: dulce sabor a muerte . Un tranquilo pueblo veraniego se sumerge en el caos cuando llega un misterioso vendedor de helados. Los dulces esconden un ingrediente siniestro que convierte a los niños que los consumen en maníacos homicidas sedientos de sangre contra los adultos. Solo un niño intolerante a la lactosa, que no probó el producto, y un pequeño grupo intentarán detenerlo.

Hechizo de amor, la magia continúa . Ambientada 28 años después de la cinta original sigue a las hermanas Sally y Gillian Owens junto a una nueva generación familiar. Las brujas deben enfrentar otra vez la maldición ancestral que condena sus vidas amorosas, lidiando con oscuros secretos y un antiguo grimorio para salvar a sus seres queridos.