Estudiantes de Comunicación Social expusieron su proyecto de editorial digital en la Feria del Libro de La Banda

Yuliana Altamiranda, Sofía Domínguez, Juliana Galfrascoli, Guadalupe Núñez y Mauro Olivera presentaron una plataforma web pensada para difundir producciones culturales locales.

10/09/2026

Yuliana Altamiranda, Sofía Domínguez, Juliana Galfrascoli, Guadalupe Núñez y Mauro Olivera, estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social, presentaron el desarrollo de una plataforma web para una editorial en el marco de la tercera edición de la Feria Municipal del Libro de La Banda.

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El trabajo, titulado "Plataformas y editoriales digitales para la difusión de producciones locales y culturales", fue concebido como un emprendimiento orientado a aprovechar las herramientas digitales para dar mayor visibilidad a escritores, producciones culturales y contenidos de carácter local.

Se trata del trabajo final integrador de la cátedra Innovación y Emprendedurismo, cuya consigna consistió en pensar y desarrollar un emprendimiento vinculado al campo de la comunicación. La propuesta contó con el acompañamiento de la Lic. Fernanda Raschi.

La exposición se realizó en la Escuela de Robótica, durante la segunda jornada de la Feria, y les dio a los estudiantes la posibilidad de mostrar el resultado de su trabajo académico y ponerlo en diálogo con un espacio cultural de relevancia para la ciudad de La Banda.

Para quienes se forman en comunicación, la instancia también sirvió para pensar cómo utilizar las plataformas digitales para transformar una idea en un proyecto concreto, generando nuevos canales para la circulación de contenidos culturales locales.