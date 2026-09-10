Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 SEP 2026 | 23º
X
País

Causa Vialidad: la Justicia avanza sobre más de US$5 millones de Florencia Kirchner inmovilizados desde 2016

Los dólares estaban inmovilizados desde hace una década y ahora podrían quedar alcanzados por las medidas patrimoniales de la causa Vialidad.

10/09/2026

La Justicia avanza sobre más de US$5 millones pertenecientes a Florencia Kirchner, que permanecen inmovilizados desde 2016 y que ahora podrían ser incorporados al decomiso dispuesto en el marco de la causa Vialidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Banco Galicia informó que los fondos se encuentran disponibles. La suma está compuesta por US$4.664.000 hallados en una caja de seguridad, además de US$1.032.144 y $53.280 distribuidos en dos cajas de ahorro.

El dinero había sido embargado en 2016 por el juez Julián Ercolini en el marco de la causa Hotesur-Los Sauces. Si bien Florencia Kirchner fue sobreseída en ese expediente por presunto lavado de dinero, los fondos no le fueron restituidos porque la Justicia consideró que su origen continuaba bajo análisis.

Ahora, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) busca incorporar ese dinero al proceso de decomiso ordenado en la causa Vialidad, en la que fue condenada la expresidenta Cristina Kirchner.

El decomiso y los bienes bajo análisis

El procedimiento comenzó luego de que los condenados no abonaran voluntariamente, dentro del plazo establecido, el monto fijado por la Justicia. La cifra había sido calculada inicialmente en $84.835 millones, pero posteriormente fue actualizada por inflación hasta alcanzar los $684.990 millones.

Como la primera tanda de 111 inmuebles embargados no alcanzaría para cubrir el total reclamado, se confeccionó un segundo listado de bienes que podrían quedar alcanzados por el decomiso. Además del dinero atribuido a Florencia Kirchner, figuran 13 propiedades de la familia Kirchner y 128 activos vinculados a sociedades de Lázaro Báez.

De todos modos, la confirmación del banco no implica que el traspaso de los fondos vaya a realizarse de manera inmediata. El Tribunal Oral Federal 5, que interviene en Hotesur-Los Sauces, podría plantear objeciones a que el dinero sea utilizado dentro del proceso de decomiso correspondiente a Vialidad.

Por eso, aunque la Justicia ya cuenta con la confirmación de que los fondos están disponibles, todavía resta definir si efectivamente podrán ser ejecutados dentro de la causa Vialidad.

TEMAS Florencia Kirchner Causa Vialidad
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Grave: alumna de 14 años denunció a un profesor de folclore por acosarla y manosearla
  2. 2. Desmantelan dos showrooms de ropa falsificada y secuestran mercadería valuada en más de $25 millones
  3. 3. Franco Colapinto cerró la segunda práctica del GP de España: cómo le fue
  4. 4. Central Córdoba va por la recuperación buscando dar el golpe ante Boca en La Bombonera
  5. 5. “Se cayó del auto”: la insólita versión de la jueza Pascual sobre el asesinato de Kim Gómez
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT