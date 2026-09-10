Causa Vialidad: la Justicia avanza sobre más de US$5 millones de Florencia Kirchner inmovilizados desde 2016

Los dólares estaban inmovilizados desde hace una década y ahora podrían quedar alcanzados por las medidas patrimoniales de la causa Vialidad.

10/09/2026

La Justicia avanza sobre más de US$5 millones pertenecientes a Florencia Kirchner, que permanecen inmovilizados desde 2016 y que ahora podrían ser incorporados al decomiso dispuesto en el marco de la causa Vialidad.

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El Banco Galicia informó que los fondos se encuentran disponibles. La suma está compuesta por US$4.664.000 hallados en una caja de seguridad, además de US$1.032.144 y $53.280 distribuidos en dos cajas de ahorro.

El dinero había sido embargado en 2016 por el juez Julián Ercolini en el marco de la causa Hotesur-Los Sauces. Si bien Florencia Kirchner fue sobreseída en ese expediente por presunto lavado de dinero, los fondos no le fueron restituidos porque la Justicia consideró que su origen continuaba bajo análisis.

Ahora, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) busca incorporar ese dinero al proceso de decomiso ordenado en la causa Vialidad, en la que fue condenada la expresidenta Cristina Kirchner.

El decomiso y los bienes bajo análisis

El procedimiento comenzó luego de que los condenados no abonaran voluntariamente, dentro del plazo establecido, el monto fijado por la Justicia. La cifra había sido calculada inicialmente en $84.835 millones, pero posteriormente fue actualizada por inflación hasta alcanzar los $684.990 millones.

Como la primera tanda de 111 inmuebles embargados no alcanzaría para cubrir el total reclamado, se confeccionó un segundo listado de bienes que podrían quedar alcanzados por el decomiso. Además del dinero atribuido a Florencia Kirchner, figuran 13 propiedades de la familia Kirchner y 128 activos vinculados a sociedades de Lázaro Báez.

De todos modos, la confirmación del banco no implica que el traspaso de los fondos vaya a realizarse de manera inmediata. El Tribunal Oral Federal 5, que interviene en Hotesur-Los Sauces, podría plantear objeciones a que el dinero sea utilizado dentro del proceso de decomiso correspondiente a Vialidad.

Por eso, aunque la Justicia ya cuenta con la confirmación de que los fondos están disponibles, todavía resta definir si efectivamente podrán ser ejecutados dentro de la causa Vialidad.