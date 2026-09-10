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Funcionarios apreciaron el potencial productivo de la provincia en la visita a un feedlot en Fernández

Autoridades de Nación, Chaco y Santa Fe recorrieron el establecimiento cercano a Fernández, que fue calificado como "un lujo para la Argentina".

10/09/2026

El ministro de Producción de la provincia, Néstor Machado, junto con funcionarios nacionales participó este miércoles de una visita a la estancia "El Duende", ubicada cerca de Fernández, departamento Robles. También participaron productores del sector y representantes de Chaco y Santa Fe, además de miembros de Senasa, Inta y otros organismos.

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Estuvieron presentes además el subsecretario de Economías, Regionales y de Pequeños y Medianos Productores de la Nación, Martín Giaccio; el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca, Martín Fernández; el director nacional de Agricultura, Jorge Gambale, y el director de Agricultura y Ganadería, Javier Togo.

En este marco, Machado destacó el feedlot santiagueño como "un emprendimiento modelo que tiene un encadenamiento productivo" con un fuerte impacto en la zona.

También valoró el interés de las autoridades nacionales por conocer el establecimiento que trabaja en importantes proyectos.

Por su parte, Giaccio destacó el trabajo que se realiza en Santiago del Estero en cuanto a la producción, motivo por el cual quiso conocer "de primera mano" qué es lo que se hace en la provincia.

"Ya visitamos un emprendimiento de cerdos a la mañana y ahora vimos esta maravilla de feedlot, que es un lujo para la Argentina. Se nota la potencia productiva del interior del país y cómo el campo empuja y genera fuentes de trabajo y genera riqueza", señaló.

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