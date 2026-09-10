Nueva variante de COVID en Argentina: qué características tiene BA.3.2 y qué respuesta podría ofrecer la vacuna ARVAC

La OMS la considera una variante bajo monitoreo y advierte que presenta una mayor distancia antigénica respecto de otros linajes recientes.

10/09/2026

La detección de los primeros tres casos de BA.3.2, la variante de COVID que llegó a la Argentina, volvió a poner bajo observación la evolución de SARS-CoV-2 en Argentina.

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Por ahora, no hay señales de un riesgo extra para la población, pero el hallazgo abrió una nueva instancia de seguimiento sobre una variante que muestra mayor distancia antigénica respecto de linajes recientes. En ese escenario, la atención también se posó sobre ARVAC, la vacuna desarrollada íntegramente en el país, y su capacidad de respuesta frente a este cambio del virus.

El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) ubicó a BA.3.2 dentro de la categoría de Variante Bajo Monitoreo, en línea con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y aclaró que hasta el momento no surgieron pruebas de que provoque cuadros más graves que otros linajes recientes.

Los casos detectados corresponden a personas residentes en la provincia de Buenos Aires y las muestras fueron tomadas entre el 26 de abril y el 18 de julio de este año. En ese período se secuenciaron 21 genomas y tres de ellos, el 14%, correspondieron a BA.3.2. Uno de los pacientes requirió internación por comorbilidades previas, aunque el parte oficial indicó que todos evolucionaron de manera favorable.

El foco no está hoy en una suba de casos ni en un cambio inmediato de recomendaciones, sino en otra cuestión: si esta variante del coronavirus consigue combinar escape inmunológico con capacidad real de expansión. Esa es la variable que siguen tanto el laboratorio Cassará, productor de ARVAC, como los organismos de vigilancia internacional.

Pero para el infectólogo Roberto Debbag, ex presidente y actual autoridad de comités de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE), la atención sobre la nueva variante también expone otro problema. “Hay un riesgo sanitario en la Argentina con la variante BA.3.2 y con las variantes anteriores por la falta de vacunación que existe”, advirtió.

En la misma línea, Debbag sostuvo que la aparición de un nuevo linaje preocupa menos por una supuesta mayor gravedad intrínseca que por el terreno epidemiológico sobre el que aparece. “Vigilar que haya una nueva variante es preocupante, no por la variante, sino por la tasa de susceptibles que hay”, afirmó.

Esa mirada convive con la posición de Jorge Cassará, director del laboratorio Cassará, quien remarcó a Infobae que la detección local “no modifica el escenario epidemiológico actual”.

Ese planteo coincide con la revisión más reciente de la OMS, que describió a BA.3.2 como una variante inmunológicamente distinta de las que dominaron la circulación reciente, aunque sin evidencia, por ahora, de que haya logrado desplazar a los linajes predominantes.

BA.3.2 se diferencia de las variantes recientes

Cassará explicó que “BA.3.2 ha logrado el mayor escape inmunológico reciente debido a sus múltiples mutaciones”. Eso implica que las vacunas formuladas contra subvariantes anteriores pueden generar una neutralización menor frente a esta versión del virus.

Debbag relativizó, de todos modos, que esa distancia inmunológica implique un cambio automático en la protección clínica. “Son subvariantes que hoy en día tienen, por más que haya escape inmunológico, protección con las vacunas”, señaló. En su lectura, la discusión central no pasa solo por cuánto cae la neutralización en laboratorio, sino por cuánto se preserva la defensa frente a enfermedad grave.

Ese punto aparece también en la revisión técnica de la OMS sobre la composición antigénica de las vacunas contra el COVID-19. El organismo indicó que los antisueros frente a variantes recientes mostraron “muy limitada reactividad cruzada con BA.3.2” y concluyó que el linaje es “antigénicamente distinto” de las variantes que circularon de manera predominante en el último período.

Según Cassará y la evidencia revisada por la OMS, lo que más distingue a BA.3.2 no es su nivel actual de circulación, sino que se trata de una variante más alejada de los linajes recientes desde el punto de vista inmunológico. Eso significa que puede ser menos reconocida por defensas generadas frente a variantes anteriores.

Circulación y carga de enfermedad

Ese corrimiento inmunológico, sin embargo, no vino acompañado hasta ahora por un avance dominante. Cassará señaló que BA.3.2 “no logró desplazar a las variantes que venían dominando la circulación, posiblemente porque tendría menor capacidad de infección y replicación”.

La OMS llegó a una conclusión en la misma línea. En su revisión indicó que, aunque la proporción global de BA.3.2 venía en aumento, el linaje parecía tener menor capacidad de expansión que las variantes que dominaron la circulación reciente, una posible explicación de por qué no consiguió reemplazarlas en las regiones donde fue detectado.

Ese seguimiento encuentra un dato más reciente en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). En su actualización de esta semana, el organismo mostró que la prevalencia estimada de BA.3.2 cayó a alrededor del 2%, después de haber trepado a valores cercanos al 15% en informes previos. La secuencia sugiere que, aunque la variante llegó a ganar visibilidad en la vigilancia genómica, no consolidó un desplazamiento de los linajes predominantes.

La OMS agregó además que, hasta el momento de ese análisis, el aumento de BA.3.2 no aparecía asociado a una suba sustancial de la carga de enfermedad. También advirtió que algunos datos sugerían una mayor proporción de secuencias en niños pequeños que en adultos, aunque aclaró que esos números seguían siendo bajos y debían interpretarse con cautela.

Las respuestas de las vacunas

En ese contexto aparece la pregunta central para la Argentina: qué margen de respuesta puede ofrecer ARVAC si BA.3.2 o una variante emparentada ganara terreno. Cassará aclaró que todavía no hay resultados propios porque el linaje acaba de ser detectado en el país. Para obtenerlos, explicó, primero es necesario aislar el virus y después medir en laboratorio cómo lo neutraliza el suero de personas vacunadas con la formulación argentina.

“Ahora que el virus se ha detectado localmente podremos aislarlo, cultivarlo en áreas de bioseguridad y continuar con los estudios”, afirmó. Ese trabajo permitirá establecer con mayor precisión cuál es el nivel de protección que conserva la vacuna, sobre todo frente a enfermedad grave.

Debbag aportó una mirada favorable sobre esa plataforma. “Las vacunas proteicas, específicamente ARVAC, tienen una amplia cobertura para las subvariantes de Ómicron”, sostuvo. Y agregó: “Existe altísima probabilidad de que sea de las más inmunogénicas para la variante BA.3.2”.

Mientras esos ensayos avanzan, la evidencia revisada por la OMS aporta un marco de referencia. El organismo señaló que las vacunas actualizadas siguen elevando la respuesta de anticuerpos contra BA.3.2, aunque con niveles más bajos que los observados frente a otras variantes recientes. También precisó que todavía no existen estimaciones de efectividad clínica en escenarios donde BA.3.2 haya sido la variante predominante, por lo que buena parte de la evaluación sigue apoyándose en estudios de neutralización e inmunogenicidad.