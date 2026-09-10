Florence Pugh deslumbra en el Festival de Venecia como una diosa griega

La actriz británica fue una de las grandes protagonistas al presentar la nueva fragancia de la Max Mara luciendo un vestido joya diseñado especialmente para la ocasión.

10/09/2026

La 83° edición del Festival de Cine de Venecia volvió a convertirse en una verdadera pasarela de Alta Costura, elegancia y diseños de archivo, con figuras como Amal Clooney, Kendall Jenner y Penélope Cruz entre las celebridades que deslumbraron durante el encuentro cinematográfico.

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Sin embargo, la alfombra roja no fue el único escenario para los grandes estilismos. Los eventos organizados alrededor del festival también reunieron a importantes figuras de la moda y el entretenimiento. Una de las protagonistas de la noche fue Florence Pugh, quien asistió al lanzamiento oficial de Max Mara Le Parfum, la nueva fragancia de la firma italiana de la que es imagen.

La actriz británica, de 30 años, se convirtió en una auténtica diosa griega gracias a un vestido joya confeccionado especialmente por Max Mara. El diseño estaba compuesto por un top de profundo escote en tono rosa oscuro, realizado en georgette de seda sablé, acompañado por una falda larga y recta del mismo color.

La pieza estaba bordada con cristales en degradado, que aportaban brillo y un efecto delicado al conjunto. El estilismo se completó con un ligero chal de georgette de seda a juego y sandalias de tacón de aguja confeccionadas en satén duchesse.

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Para completar el look, Pugh lució joyas de Bvlgari, firma de la que también es embajadora. La actriz llevó además su larga cabellera rubia con un recogido medio y ondas de inspiración sirena, acompañado por un maquillaje en tonos durazno.

La aparición de Pugh se produjo en medio de una edición de Venecia marcada por la fuerte presencia de las grandes firmas de moda y las celebridades internacionales, que aprovechan cada una de las actividades paralelas al festival para presentar sus apuestas de estilo.