Sydney Sweeney se desnuda para promocionar una nueva plataforma de apuestas deportivas

La actriz de “Euphoria” protagoniza una provocativa campaña para Novig, una plataforma de predicciones deportivas de la que también se convirtió en socia estratégica y accionista.

10/09/2026

Sydney Sweeney volvió a ser protagonista de una campaña publicitaria que generó repercusión por su tono provocativo. La actriz de “Euphoria” se desnuda en un nuevo anuncio de Novig, una plataforma de apuestas y predicciones deportivas que apunta a los fanáticos de disciplinas como fútbol americano, básquet, béisbol, fútbol y tenis.

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En el comercial, Sweeney aparece desnuda junto a distintos elementos deportivos, entre ellos pelotas de fútbol americano y básquet, una red de hockey y equipamiento de diferentes disciplinas. La propuesta busca transmitir el concepto central de Novig: concentrarse exclusivamente en los deportes.

“La campaña buscaba adoptar una idea divertida. El concepto es simple: eliminar el ruido y poner todo el foco en los deportes”, explicó Sweeney en un comunicado. Según la actriz, la campaña combina confianza, humor y un tono lúdico.

El anuncio también muestra a Sweeney utilizando distintos elementos de varias disciplinas, como una máscara de arquera de hockey, protecciones de fútbol americano, un casco de catcher de béisbol y una camiseta de Novig. En una de las escenas, aparece sobre una mesa de pool junto a las bolas de billar.

Además de protagonizar la campaña, Sweeney se incorporó a Novig como socia estratégica y accionista. La plataforma comenzó a operar a nivel nacional el mes pasado bajo un marco regulado a nivel federal y establece un requisito de edad mínima de 21 años.

La compañía se diferencia de otros mercados de predicción al enfocarse exclusivamente en eventos deportivos. En el propio anuncio, Sweeney destaca que la plataforma no permite realizar predicciones sobre guerras, muertes o política, sino que está orientada únicamente al deporte.

“Los fanáticos del deporte merecen un mercado de predicción construido específicamente para ellos”, afirmó Jacob Fortinsky, cofundador y CEO de Novig. El ejecutivo destacó que la compañía busca ofrecer una experiencia diseñada específicamente para quienes siguen distintas disciplinas deportivas.

La campaña se suma a las recientes apariciones publicitarias de tono provocativo de Sweeney, quien también protagonizó contenidos para su marca de lencería Syrn y una campaña de jeans de American Eagle que generó una fuerte repercusión en redes sociales.

En el cine, la actriz tiene varios proyectos en marcha. Próximamente protagonizará “The Housemaid’s Secret”, secuela de “The Housemaid”, además de formar parte del elenco de la película de “Gundam” para Netflix y de “The Custom of the Country”, producción de StudioCanal.