Carmen Electra vuelve a Playboy 30 años después de su debut

La actriz y modelo regresó a la revista para su edición de verano de 2026 y recordó con humor el particular vestuario que utilizó durante la producción.

10/09/2026

Carmen Electra protagoniza este año un particular momento de regreso a sus raíces al volver a Playboy, tres décadas después de su primera aparición en la revista, en 1996. La actriz forma parte de la edición de verano de 2026 y contó detalles de la producción en una entrevista con Entertainment Weekly.

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“Fue muy divertido volver a hacer una sesión”, relató Electra. Según explicó, el equipo decidió vestirla como una Playboy Bunny para una visita al club gay The Abbey, en West Hollywood. Entre los distintos atuendos disponibles, eligió uno con estampado de leopardo de Roberto Cavalli.

“Ya tengo uno y ahora tengo otro. ¡Así que estoy feliz!”, bromeó la actriz, quien aseguró que a esta altura está formando una verdadera colección: “Estoy coleccionando disfraces de Bunny”.

Electra también recordó el particular proceso de ajuste del vestuario, que debió modificarse varias veces hasta conseguir el calce buscado. “Fue continuo hasta que el traje quedó realmente muy ajustado”, explicó.

La actriz contó que el vestuario era tan ceñido que resultaba difícil respirar. “Cuando realmente estás usando el traje, no puedes respirar. No quieren que respires”, dijo entre risas.

Incluso recordó una conversación con la nueva house Bunny de Playboy, quien le advirtió que, debido a que era una celebridad, le permitirían respirar “un poquito”. Según Electra, la mujer agregó que, si hubiera sido una Playmate, directamente no habría podido respirar. “Yo dije: ‘Bueno, ¡gracias!’”, relató.

El regreso a Playboy no fue la única vuelta significativa de Electra durante 2026. La actriz también retomó su vínculo con la franquicia Scary Movie, donde volvió a trabajar junto a los hermanos Wayans.

Sobre el reencuentro, aseguró que estar nuevamente “con los Wayans” fue “increíble” y destacó: “Los Wayans son los mejores”.

Al recordar la primera película de Scary Movie, Electra admitió que ninguno de los integrantes del elenco imaginaba el éxito que tendría. “Cuando filmamos la primera, no teníamos idea de lo bien que funcionaría”, recordó, al tiempo que elogió el particular estilo de comedia de los hermanos Wayans.

En la nueva entrega de Scary Movie, Electra aparece en la escena inicial, interpretando a una bartender.