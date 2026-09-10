El INDEC da a conocer la inflación de agosto y el Gobierno espera un dato debajo del 2%

Las consultoras privadas proyectan una suba de precios de entre 1,4% y 1,9%, mientras que el relevamiento del Banco Central ubica la estimación promedio en 1,7%.

10/09/2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves la inflación correspondiente a agosto, uno de los indicadores económicos más esperados por el Gobierno de Javier Milei, que confía en que el índice nacional vuelva a ubicarse por debajo del 2%.

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Las estimaciones de las principales consultoras privadas anticipan una variación de precios de entre 1,4% y 1,9%. De confirmarse ese rango, el dato mostraría una nueva desaceleración y permitiría al Ejecutivo reforzar su expectativa de mantener la inflación mensual por debajo de los dos puntos.

Entre las proyecciones relevadas, Fundación Libertad y Progreso calculó una inflación del 1,4%; EcoGo, del 1,5%; C&T y Orlando J. Ferreres, del 1,6%; Analytica, del 1,7%; mientras que Abeceb y LCG estimaron un 1,8%. En el extremo superior se ubicaron Equilibra e Invecq, con un 1,9%.

A su vez, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que reúne las proyecciones de cerca de 40 analistas, arrojó una estimación promedio del 1,7% para agosto.

El 1,7% de CABA alimentó las expectativas

La expectativa oficial recibió un impulso luego de conocerse el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires, que registró una inflación del 1,7% en agosto, frente al 2,9% de julio.

Si bien la medición porteña tiene características diferentes a la nacional, principalmente por el mayor peso que tienen los servicios dentro de su estructura, su evolución es seguida de cerca como una referencia sobre la tendencia que podrían mostrar los precios a nivel nacional.

Para el Gobierno, el dato del INDEC tendrá un peso especial luego de una serie de indicadores económicos desfavorables y podría convertirse en una señal positiva para su programa económico si confirma las previsiones privadas.

Además, la inflación de agosto tendrá impacto directo sobre las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales, ya que será utilizada para determinar las actualizaciones que comenzarán a aplicarse durante octubre.

La atención estará puesta entonces en si el índice nacional logra mantenerse por debajo del 2% y confirma la desaceleración que anticipan las consultoras y el relevamiento del Banco Central.