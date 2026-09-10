El sol brilla en Termas de Río Hondo: pronóstico favorable para hoy Jueves 10 de septiembre de 2026

Los termenses disfrutarán de un día mayormente soleado con temperaturas agradables. El clima se mantendrá estable en los próximos días.

10/09/2026

Hoy, los termenses amanecieron con un clima despejado y fresco, con una temperatura actual de 15.5 °C y una sensación térmica de 14.6 °C. La humedad se encuentra en un 71%, lo que añade un leve toque de frescura al ambiente.

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Se anticipa que durante el día de hoy, la temperatura alcanzará un máximo de 21.7 °C, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre en un clima propicio. Los vientos soplarán desde el sureste a 5 km/h, contribuyendo a la sensación de un día agradable.

Para mañana, viernes 11 de septiembre, se espera un clima igualmente soleado, con mínimas de 14.7 °C y máximas de 24.1 °C. Este ascenso en la temperatura permitirá que los termenses disfruten de un final de semana cálido.

Sin embargo, el sábado 12 de septiembre, el panorama cambiará, ya que se prevé un día cubierto con mínimas de 11.9 °C y máximas de 18 °C. Esto marcará un contraste con los días anteriores, aunque seguirá siendo un clima templado.

En resumen, el clima en Termas de Río Hondo para hoy, Jueves 10 de septiembre de 2026, presenta un día soleado con una mínima de 15 °C y una máxima de 21.7 °C. Los termenses pueden esperar un viernes similar, mientras que el sábado traerá cielos cubiertos.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.