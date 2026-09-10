La intendente Fuentes recibió a empleados que están en proceso de recuperación de adicciones

La jefa comunal encabezó un encuentro junto a familiares y funcionarios para acompañar a los trabajadores que avanzan en sus tratamientos.

10/09/2026

La intendente, Ing. Norma Fuentes, mantuvo un encuentro con empleados municipales que se encuentran transitando un proceso de recuperación de adicciones.

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En la reunión estuvieron acompañados por sus familiares y amigos. También estuvieron presentes el secretario de Coordinación, Mario Benavente, y la directora de Personal, Nora Robles.

Los trabajadores agradecieron a los funcionarios por el acompañamiento brindado a ellos y a sus familias, y destacaron la creación de las condiciones necesarias para hacer frente a una situación de consumo problemático.

Por su parte, la jefa comunal expresó su reconocimiento “a quienes atraviesan este camino con esfuerzo y acompañamiento profesional” y felicitó a los empleados “por avanzar en sus tratamientos con firmeza y retomar plenamente sus actividades laborales y sociales”.

A su vez, Benavente destacó el ejemplo de superación que los empleados brindan al resto del personal y reafirmó el compromiso del municipio de continuar impulsando acciones que favorezcan la prevención, la recuperación y la reinserción laboral.