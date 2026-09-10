Granados, sobre la morosidad: "A veces las políticas llegan más tarde que las soluciones económicas"

Osvaldo Granados analizó en su columna de este jueves en Radio Panorama las medidas de bancos y fintechs para refinanciar deudas ante la alta morosidad que se registra entre los argentinos.

10/09/2026

En su habitual columna en Radio Panorama, Osvaldo Granados se refirió a la intensa jornada que se vivió ayer en el Congreso, donde continúan las discusiones en torno a distintos proyectos. Según señaló, existen 34 iniciativas diferentes que deberán ser analizadas en el marco de la actividad parlamentaria.

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En paralelo, Granados destacó las medidas que comenzaron a implementar bancos y fintechs frente al incremento de las moras. Explicó que las entidades están avanzando en refinanciaciones y extensión de los plazos de pago, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones.

“El CEO de las fintech dijo que están tratando de hacer lo mismo, alargando los plazos”, señaló el periodista, quien planteó que en determinadas circunstancias “las políticas llegan más tarde que las soluciones económicas”.

Por otra parte, Granados puso el foco en el debate que se produjo en comisión en torno a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Durante la discusión, dirigentes de Unión por la Patria cuestionaron la iniciativa, aunque el periodista consideró que existe una alta posibilidad de que finalmente sea aprobada.

En ese sentido, destacó especialmente los argumentos utilizados por algunos legisladores opositores. Mencionó las declaraciones del senador José Mayans, quien sostuvo que la reforma busca “poner al servicio del poder económico” al Banco Central y cuestionó que el Presidente no pueda intervenir sobre la entidad.

Frente a ese planteo, Granados defendió la necesidad de preservar la independencia del Banco Central y sostuvo que la ausencia de injerencia directa del Poder Ejecutivo es precisamente uno de los objetivos de este tipo de reformas.

“Yo le diría que ese es el objetivo. En cualquier país normal es así: los presidentes no tienen injerencia en el Banco Central”, afirmó.