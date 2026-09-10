Walter "El Puma" Benítez llega este sábado a Casinos del Sol con una cena show imperdible

La sede ubicada en Belgrano Sur combinará buena mesa, tragos y beneficios exclusivos para el casino en una propuesta pensada para amigos, parejas y familias.

10/09/2026

Este sábado 12 de septiembre, Casinos del Sol propone una noche diferente en su sede de Belgrano Sur, con una cena show que tendrá música en vivo de Walter “El Puma” Benítez, 2x1 en tragos y beneficios exclusivos para quienes disfruten de la propuesta.

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La noche invita a compartir una cena, disfrutar de buena música y pasar un momento especial en un ambiente pensado para disfrutar con amigos, en pareja o en familia.

Como parte de la propuesta, estará presente Walter “El Puma” Benítez, quien será el encargado de aportar la música en vivo durante la velada.

Además, quienes se acerquen podrán aprovechar una promoción de 2x1 en tragos, ideal para acompañar la cena y disfrutar de la noche.

Pero eso no es todo. Por cada $40.000 de consumo, Casinos del Sol regalará un voucher de $5.000 para jugar en el casino, sumando un beneficio extra a la experiencia.

Para disfrutar de esta Cena Show, se recomienda reservar el lugar con anticipación comunicándose a los números:385 584 7680 o 385 496 6769.

La cita será este sábado 12 de septiembre en Casinos del Sol, ubicado en Belgrano Sur 3511, esquina Solís.

Una cena, música en vivo, tragos y una propuesta especial para disfrutar del sábado de una manera diferente.