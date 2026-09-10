Nicolás Pino fue reelegido presidente de la Sociedad Rural Argentina con el 70% de los votos

El dirigente renovó su mandato al frente de la entidad agropecuaria para el período 2026-2028. Se impuso sobre Marcos Pereda, que obtuvo el 30%, y recibió una particular felicitación de Javier Milei.

10/09/2026

Nicolás Pino fue reelegido este miércoles como presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), luego de imponerse con el 70% de los votos frente al 30% obtenido por su rival, Marcos Pereda. De esta manera, continuará al frente de la entidad durante el período 2026-2028.

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La elección se desarrolló durante 49 días, mediante un sistema que combinó votación electrónica y presencial. Pino encabezó la lista Presencia Federal, que reunió 1.441 votos, mientras que Renovación con Unidad, integrada por Pereda y Santos Zuberbühler, obtuvo 592 sufragios.

Los comicios habían comenzado durante la Exposición Rural de Palermo y finalizaron con la Asamblea General Ordinaria realizada en la sede de la institución, ubicada en Juncal 4450, en la Ciudad de Buenos Aires.

Con este resultado, Pino consiguió renovar la conducción que inició en 2021 y estará acompañado por Carlos Odriozola como vicepresidente. Su propuesta apuntaba a dar continuidad al rumbo adoptado durante los últimos años, mientras que Pereda planteaba una renovación institucional dentro de la entidad.

La reacción de Javier Milei

Uno de los primeros en pronunciarse tras conocerse el resultado fue el presidente Javier Milei, quien felicitó públicamente a Pino a través de su cuenta de X.

“Roma no paga traidores. ¡Felicitaciones, Nicolás!”, escribió el mandatario al compartir la noticia de la reelección del dirigente ruralista.

La frase llamó la atención por su fuerte tono político y fue interpretada como una referencia a las tensiones internas que atravesó la Sociedad Rural Argentina durante la campaña, en medio de la disputa entre Pino y el sector encabezado por Pereda.

Con el triunfo, Pino continuará al frente de una de las principales entidades representativas del sector agropecuario argentino durante los próximos dos años, luego de una elección que dejó una amplia diferencia entre las dos listas que compitieron por la conducción.