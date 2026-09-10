Norma Fuentes recibió a jóvenes estudiantes de Ingeniería Civil que participarán en un encuentro nacional

Jóvenes de la UNSE que integran la ANEIC se reunieron con la jefa comunal antes de participar del CONEIC 2026, que se realizará en octubre en la Capital Federal.

10/09/2026

La intendente, Ing. Norma Fuentes, mantuvo un encuentro con jóvenes integrantes de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC), quienes se acercaron para compartir sus experiencias y proyectos vinculados con la formación académica y profesional de los futuros ingenieros civiles de la ciudad.

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Participaron de la reunión Augusto Robles Cameranesi y Agustín Nahuel René, estudiantes de la UNSE, quienes destacaron y reconocieron el compromiso de la jefa comunal y su valioso aporte al desarrollo de actividades académicas, educativas y de formación, generando espacios de acompañamiento y fortalecimiento para quienes transitan su carrera universitaria. Acompañaron a la Ing. Fuentes, la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Rosa Allalla; el subsecretario de Salud y Desarrollo Social, Mauro Kalinski, y el director de Planificación y Desarrollo Urbano, Rodrigo Correa.

En este marco, los jóvenes se preparan para participar del CONEIC 2026 (XVIII Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil), organizado por la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC Argentina), que se llevará a cabo del 13 al 16 de octubre de 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante las jornadas se desarrollarán charlas magistrales, ponencias de estudiantes, talleres y visitas técnicas, promoviendo el aprendizaje, la actualización profesional y el intercambio de experiencias entre jóvenes de distintas universidades y regiones de la Argentina.