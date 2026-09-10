Café literario: con versos y música se colmó el Concejo Deliberante de La Banda

El Honorable Concejo Deliberante se convirtió en un espacio de encuentro cultural con la realización del Café Literario, en el marco de la 4ª Feria del Libro Municipal de la ciudad de La Banda.

10/09/2026

El Honorable Concejo Deliberante de La Banda se convirtió en un espacio de encuentro cultural con la realización del Café Literario, una de las actividades desarrolladas en el marco de la 4ª Feria del Libro Municipal.

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El objetivo de esta iniciativa es fomentar propuestas culturales que integren a todos los ciudadanos, brindándoles la oportunidad de expresarse a través de la creatividad artística, la lectura, la poesía y la música.

Al respecto, el viceintendente Gabriel Santillán destacó: “Es un lindo espacio, una hermosa jornada que estamos compartiendo aquí con mucho trabajo, con el acompañamiento de la coordinadora general del evento, Nora Paiola, que ha estado trabajando con todo el equipo, e incluso con escritores y poetas que hoy confluyen aquí en esta gran mañana cultural de nuestra ciudad”.

Además, explicó que durante la propuesta se realizaron rondas de lectura complementadas con música en vivo. “La Feria del Libro viene a instituir y a terminar de completar algo que nos faltaba como ‘Cuna de Poetas, Cantores, Bailarines y Escritores’, y se consolida como un importante espacio en la provincia para la difusión del trabajo que realizan nuestros artistas”, señaló Santillán.

La realización de estos espacios forma parte de las políticas culturales y educativas promovidas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, que continúa impulsando la Feria Municipal del Libro como un ámbito de encuentro para escritores, estudiantes, docentes, instituciones y la comunidad, promoviendo el conocimiento, la creatividad y nuevas formas de producción cultural.

Durante la jornada participó Tiziano Ibáñez Villalba, alumno de 1° año, 7ª división, de la Escuela Técnica N° 6, acompañado por la docente Lic. Romina Pécora Melin, quien leyó el cuento corto Una historia bien bandeña, una propuesta de redacción realizada en el marco de los contenidos de cultura e identidad de la materia Formación Ética y Ciudadana.

También participaron María Alejandra Ábalos Wiaggio, quien leyó un fragmento de una poesía de corte costumbrista y gauchesco del libro Quisicosas, escrito por su abuela, María Armandina Wiaggio de Ábalos; y Eva Guadalupe Ríos Duarte, docente de Artes Plásticas y emprendedora, quien compartió la poesía De La Banda soy, escrita por su padre, el escritor recientemente fallecido Rosa Alberto Ríos.

Asimismo, Ciro Lisandro Barroca, alumno del nivel primario del Colegio Miguel Ángel, leyó un texto sobre la ciudad de La Banda cuya autora es su profesora Andrea Abregú. Por su parte, Pamela Destefani, profesora de Filosofía y Letras, acompañada por la música y cantautora Mariela Carbajal, leyó un fragmento del libro Una vida de barro y estrellas, sobre la vida de Eduardo Carabajal.

También fue parte de la actividad Julieta Aldana Quiñones, alumna del Centro Educativo Bernardino Rivadavia, acompañada por la profesora Florencia Reynoso, quien leyó un cuento de su autoría distinguido con la primera mención en el concurso Dolores Sánchez Díaz de la Biblioteca Alberdi, titulado Los animales de Fausto.

Finalmente, Dala Villalba, alumna del nivel secundario del Colegio Miguel Ángel, compartió un fragmento del libro Alma de mi alma, de la escritora Elizabeth Gorosito, mientras que el docente y escritor bandeño Juan Carlos Jiménez leyó un poema de su autoría titulado Habla el Concejo.