“Siempre hay alguien en donde encontrar apoyo”: los mensajes de los santiagueños por la prevención del suicidio

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio y de Septiembre Amarillo, Diario Panorama realizó una producción especial en plaza Libertad, donde vecinos dejaron mensajes de aliento ante una pregunta: “¿Qué le dirías a alguien que está atravesando un momento difícil?”

10/09/2026

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una fecha que busca abrir conversaciones, derribar prejuicios y recordar que pedir ayuda puede marcar una diferencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En ese contexto, y durante Septiembre Amarillo, considerado a nivel internacional como el mes de la prevención, el equipo de Diario Panorama realizó una producción especial en el microcentro de la Madre de Ciudades.

La propuesta fue simple, pero profundamente movilizadora: colocar un micrófono y un cartel en plaza Libertad con una pregunta dirigida a quienes pasaban por el lugar: “¿Qué le dirías a alguien que está atravesando un momento difícil?”.

La consigna invitaba a los transeúntes a detenerse, leer la pregunta y animarse a hablar frente a cámara. Así, el video reunió mensajes espontáneos de acompañamiento, escucha y empatía, en una fecha que propone justamente cambiar la forma en que se habla sobre el sufrimiento emocional.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Día Mundial para la Prevención del Suicidio se realiza cada 10 de septiembre y es organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP), con el acompañamiento de la OMS. El objetivo es visibilizar que el suicidio puede prevenirse y promover conversaciones abiertas, cuidadosas y sin estigma.

Para 2026, la campaña global mantiene el lema “Cambiar la narrativa sobre el suicidio”, con el llamado a la acción “Iniciar la conversación”. La OMS remarca que hablar del tema con empatía permite pasar del silencio y la incomprensión a la apertura, el apoyo y la búsqueda de ayuda.

En Argentina, los datos oficiales y los relevamientos especializados muestran una situación que preocupa. Según un análisis de Chequeado basado en estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, desde 2022 el suicidio es la principal causa de muerte entre personas de 15 a 24 años y, en 2024, volvió a ocupar el primer lugar también entre quienes tienen 25 a 34 años.

El último informe de Estadísticas Vitales registró 3.614 suicidios en 2024, lo que equivale a una tasa de 7,8 muertes cada 100 mil habitantes. De ese total, 787 correspondieron a adolescentes y 957 a jóvenes adultos. Además, 4 de cada 5 personas que murieron por suicidio fueron varones.

Las cifras pueden variar según la fuente utilizada. El Ministerio de Seguridad de la Nación, a partir de registros policiales, informó 4.249 casos en 2024 y 5.209 en 2025. Aunque se trata de series con metodologías distintas, los especialistas coinciden en que ambas reflejan una tendencia creciente en el país y en la región.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación remarcan que se trata de un fenómeno multicausal, atravesado por factores personales, familiares, comunitarios y sociales. Por eso, la prevención requiere un abordaje integral, intersectorial y comunitario, especialmente en grupos como adolescentes y personas mayores.

La Ley Nacional de Prevención del Suicidio N° 27.130 establece objetivos vinculados a la prevención, la asistencia y la posvención, es decir, el acompañamiento a personas, familias e instituciones después de una situación de este tipo. También promueve campañas de sensibilización, capacitación de equipos y redes de apoyo comunitario.

En esa línea, el video realizado por Diario Panorama buscó poner el foco en un gesto cotidiano pero fundamental: detenerse, escuchar y ofrecer una palabra de apoyo. Porque muchas veces, una pregunta hecha a tiempo, una conversación sin prejuicios o una presencia cercana pueden ser el primer paso para que alguien pida ayuda.

Dónde pedir ayuda

Si vos o alguien que conocés atraviesa una situación de crisis o necesita acompañamiento en salud mental, está disponible la Línea Nacional de Salud Mental 0800-999-0091, gratuita, confidencial, de alcance nacional y con atención las 24 horas, los 365 días del año.

También se puede acudir al Centro de Asistencia al Suicida (CAS) a través de la línea 135, o comunicarse desde todo el país al (011) 5275-1135 o al 0800-345-1435.