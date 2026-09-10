Cuándo se conocerán los rivales de Argentina para la próxima fecha FIFA

La AFA volverá a postergar el anuncio de los amistosos de la próxima fecha FIFA. Burkina Faso, Benín y Bolivia aparecen entre las opciones, pero antes debe resolverse si los partidos en Argentina serán reconocidos como Clase A.

10/09/2026

La Selección Argentina continúa a la espera de la confirmación de sus próximos rivales. La AFA tenía previsto anunciar esta semana el cronograma de la fecha FIFA de septiembre y octubre, pero la definición volvió a demorarse y finalmente se espera que se conozca este viernes 11 de septiembre.

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El principal motivo de la espera es una resolución de la FIFA. La AFA necesita saber si los partidos que la Selección Argentina dispute en territorio nacional serán considerados amistosos Clase A, una cuestión que puede tener un impacto directo en las sanciones de Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada.

Los tres futbolistas fueron sancionados luego de los incidentes registrados tras la final del Mundial 2026 ante España. Paredes recibió diez partidos de suspensión, Molina siete y Almada uno. La FIFA aceptó que esas penas puedan cumplirse en amistosos Clase A o encuentros oficiales, por lo que la categoría de los próximos compromisos será determinante.

La intención de la AFA es disputar los amistosos en Argentina, con Córdoba, Rosario y Buenos Aires como posibles sedes. Sin embargo, si la FIFA determina que esos encuentros no tendrán la categoría necesaria para descontar las sanciones, el calendario podría sufrir modificaciones.

Los posibles rivales de Argentina

Entre los nombres que aparecen para enfrentar a la Selección Argentina está Burkina Faso. El seleccionado africano anunció un partido ante la Albiceleste para el 3 de octubre en Buenos Aires, aunque el encuentro todavía no fue oficializado por la AFA.

También aparece Benín como una alternativa. El seleccionado africano, justamente, se enfrentará con Burkina Faso el 25 de septiembre por la clasificación a la Copa Africana de Naciones.

El tercer rival podría ser Bolivia, aunque en las últimas horas también surgió Paraguay como una posibilidad. La intención del cuerpo técnico es disputar entre dos y tres amistosos durante la ventana, aunque el calendario permitiría jugar hasta cuatro.

Mientras espera la resolución de la FIFA, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni ya realizó las reservas amplias de futbolistas para la fecha FIFA. El anuncio oficial permitirá conocer finalmente los rivales, las fechas y las sedes, pero también será clave para determinar si Paredes, Molina y Almada podrán comenzar a descontar sus respectivas suspensiones.